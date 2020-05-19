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В Одессе демонтируют стену и кровлю поврежденного дома
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РИА Новости

В Одессе демонтируют стену и кровлю поврежденного дома

08:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение стены многоэтажного жилого дома по улице Торговая в Одессе
Частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома по улице Торговая в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
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Частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома по улице Торговая в Одессе
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели готовят демонтаж стены и кровли дома в Одессе, где накануне произошло обрушение, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Накануне ведомство сообщило об обрушении стены жилого дома в Одессе. Вследствие инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.
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"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего к работам привлечены 264 человека и 56 единиц техники, в том числе два кинологические расчета.
Как отмечается, местонахождение всех жильцов дома установлено, предварительно жертв и пострадавших нет.
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