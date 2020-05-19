В Одессе демонтируют стену и кровлю поврежденного дома

Частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома по улице Торговая в Одессе

Частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома по улице Торговая в Одессе

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели готовят демонтаж стены и кровли дома в Спасатели готовят демонтаж стены и кровли дома в Одессе , где накануне произошло обрушение, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне ведомство сообщило об обрушении стены жилого дома в Одессе. Вследствие инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, частично разрушены несколько квартир.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего к работам привлечены 264 человека и 56 единиц техники, в том числе два кинологические расчета.