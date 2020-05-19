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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T09:14
https://ria.ru/20200519/1571651099.html
В Приамурье зафиксировали первую смерть от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Приамурье зафиксировали первую смерть от коронавируса

08:06 19.05.2020 (обновлено: 09:14 19.05.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая - РИА Новости. Первая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, скончалась 80-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора Амурской области Ольгу Курганову.
"Сегодня зарегистрирован первый летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие", - цитирует правительство Амурской области Курганову.
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В регионе зарегистрировано 247 случаев COVID-19, "ситуация имеет тенденцию к распространению", говорится в релизе. Пневмония у 45% заразившихся (112 случаев), бессимптомно болезнь протекает у 73 человек, у 62 жителей Приамурья признаки ОРВИ.
"Шестьдесят пять человек выписаны с выздоровлением, из них за последние сутки - 11 человек. 15 человек получают амбулаторное лечение", - уточняет правительство области.
Согласно данным на 18 мая на сайте стопкоронавирус.ру, в Амурской области зарегистрирована одна смерть от коронавируса.
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8 мая, 10:46Распространение нового коронавируса
В Приамурье продлили ограничительные меры
Губернатор Приамурья Василий Орлов 30 апреля сообщил в Instagram о смерти 83-летней жительницы города Тында. В одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции, и, по словам Орлова, женщина "с высокой степенью вероятности" умерла от COVID-19. Власти Приамурья тогда сообщили журналистам, что в качестве основной причины смерти женщины медики назвали сахарный диабет и сердечно-сосудистое заболевание.
Внучка умершей жительницы Тынды Алина Дергачева рассказала РИА Новости, что у ее бабушки Майи Гречко два теста на COVID-19 дали положительный результат, в больницу женщину доставили на скорой 28 апреля, на следующий день она скончалась.
Ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, 8 мая были продлены до конца месяца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВасилий ОрловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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