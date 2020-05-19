В Приамурье зафиксировали первую смерть от коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая - РИА Новости. Первая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, скончалась 80-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора Первая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, скончалась 80-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора Амурской области Ольгу Курганову.

"Сегодня зарегистрирован первый летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией . Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие", - цитирует правительство Амурской области Курганову.

В регионе зарегистрировано 247 случаев COVID-19, "ситуация имеет тенденцию к распространению", говорится в релизе. Пневмония у 45% заразившихся (112 случаев), бессимптомно болезнь протекает у 73 человек, у 62 жителей Приамурья признаки ОРВИ.

"Шестьдесят пять человек выписаны с выздоровлением, из них за последние сутки - 11 человек. 15 человек получают амбулаторное лечение", - уточняет правительство области.

Согласно данным на 18 мая на сайте стопкоронавирус.ру , в Амурской области зарегистрирована одна смерть от коронавируса.

Губернатор Приамурья Василий Орлов 30 апреля сообщил в Instagram о смерти 83-летней жительницы города Тында. В одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции, и, по словам Орлова, женщина "с высокой степенью вероятности" умерла от COVID-19. Власти Приамурья тогда сообщили журналистам, что в качестве основной причины смерти женщины медики назвали сахарный диабет и сердечно-сосудистое заболевание.

Внучка умершей жительницы Тынды Алина Дергачева рассказала РИА Новости, что у ее бабушки Майи Гречко два теста на COVID-19 дали положительный результат, в больницу женщину доставили на скорой 28 апреля, на следующий день она скончалась.

Ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, 8 мая были продлены до конца месяца.