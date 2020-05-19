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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:01
https://ria.ru/20200519/1571650156.html
Рейс с 41 россиянином вылетел из Ташкента в Петербург
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Рейс с 41 россиянином вылетел из Ташкента в Петербург

07:01 19.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways во вторник доставит чартерным рейсом 41 россиянина из Ташкента в Санкт-Петербург после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 19 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 8.40 (6.40 мск). На борту – 41 гражданин России", - сказал представитель посольства. Это уже третий чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В минувшие выходные Uzbekistan Airways также доставил 191 россиянина в Ростов-на-Дону и Казань.
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По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТашкентСанкт-ПетербургОбщество
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