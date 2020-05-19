Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-19T05:00
https://ria.ru/20200519/1571648253.html
В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19

03:04 19.05.2020 (обновлено: 05:00 19.05.2020)
2107
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Выходец из Таджикистана и выпускник Оксфордского университета, доктор наук в области химической биологии Бободжон Назаров приступает к тестированию двух препаратов против COVID-19; камостат и нафамостат, используемые при лечении панкреатита, могут предотвратить проникновение коронавируса в клетки организма, эффект этих препаратов будет виден почти сразу, рассказал РИА Новости ученый.
По словам Назарова, который является основателем и главой биотех-компании Latus Therapeutics, специализирующейся на онкологических заболеваниях, идея найти эффективное лекарство от COVID-19 пришла к нему сразу же, как началось распространение коронавируса в мире.
"Я решил, что как ученый я должен что-то сделать и начал изучать различные исследования по COVID-19, чтобы понять, как устроен и действует этот вирус", - рассказал ученый.
"Для создания нового препарата с нуля у нас не было времени, поэтому одна из идей была в том, чтобы изучить существующие и доступные лекарства, которые уже используются для лечения различных заболеваний", - объяснил собеседник агентства.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Меня заинтересовала способность камостата остановить процесс проникновения коронавируса в клетки человеческого организма. Вирусы MERS-S, SARS-S и SARS-2-S (COVID-19) проникают в организм путем связывания с рецептором ACE2, затем, активировавшись ферментом TMPRSS2, они проникают в клетки дыхательных путей, где они и размножаются. Согласно научным исследованиям, камостат блокирует направление вируса к легочным клеткам путем ингибирования TMPRSS2 и тем самым понижает риск заражения вирусом", - объяснил ученый.
Назаров также изучил еще одно лекарство от панкреатита, нафамостат, с похожими свойствами. Согласно исследованиям, нафамостат может предотвратить развитие воспалений, связанных с простудными заболеваниями. Изучив свойства обоих медикаментов, Назаров создал команду из шести ученых и профессоров Оксфордского университета для реализации клинических испытаний.
"Исходя из данных клинических исследований пациентов, мы знаем, что COVID-19 поражает даже людей молодого возраста и приводит к нарушениям свертываемости крови. Это очень опасно, поскольку появляются риски возникновения инсульта и других заболеваний. При изучении нафамостата мы обнаружили, что этот препарат также предотвращает повышение свертываемости крови", - отметил он.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Далее началась совместная работа с японскими фармацевтическими компаниями и учеными из Японии и Германии, где были получены доказательства, что при использовании указанных препаратов коронавирус не может проникнуть в клетки легких. "Это полностью некоммерческий проект для нашей компании. Мы решили, что будем работать бесплатно. Сейчас мы временно приостановили проекты по онкологии, полностью сфокусировавшись на коронавирусе", - добавил Назаров.
"Мы получили все необходимые разрешения для проведения клинических испытаний на пациентах с использованием этих лекарств здесь в Великобритании. Мы рассчитываем, что первые испытания препаратов начнутся в ближайшие две недели", - заявил собеседник агентства.
В испытаниях примут участие около 500 человек, первые тесты пройдут в Шотландии.
"В тестах будут участвовать пациенты с коронавирусом в Эдинбурге. Надеемся, что до конца мая лекарства будут испытаны на десятках пациентов", - сказал Назаров РИА Новости, добавив, что испытания также планируется провести в Ньюкасле и Лондоне.
Пациенты с симптомами коронавируса, которые лечатся дома, будут принимать камостат в форме таблеток в течение 14 дней, а находящиеся в критическом состоянии будут принимать нафамостат инъекционно в больницах.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Мы считаем, что результат будет виден в течение 14 или менее дней. Более того, согласно более чем 35-летним клиническим данным, полученным в Японии для этих лекарств от панкреатита, частота побочных эффектов лекарств минимальная и составляет только 1-3%, в основном в форме аллергической реакции", - добавил он.
В случае успешных испытаний Назаров надеется наладить сотрудничество со странами СНГ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
"Я родился в Таджикской ССР, и я ощущаю себя выходцем из СССР. Если лекарство окажется эффективным, я бы хотел сотрудничать с Таджикистаном, Россией и странами Центральной Азии по выпуску этого препарата в этих странах. Это важно и необходимо сейчас, и я бы очень хотел этому помочь", - заключил доктор Назаров.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
3511010
Обсудить 0
РИА НаукаКоронавирус COVID-19ВеликобританияТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Фотоснимок коронавируса
Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Ученые нашли новый способ защиты от теплового излучения пламени
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Предметы для здорового образа жизни
Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния