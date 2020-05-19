В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19

ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Выходец из Выходец из Таджикистана и выпускник Оксфордского университета, доктор наук в области химической биологии Бободжон Назаров приступает к тестированию двух препаратов против COVID-19 ; камостат и нафамостат, используемые при лечении панкреатита, могут предотвратить проникновение коронавируса в клетки организма, эффект этих препаратов будет виден почти сразу, рассказал РИА Новости ученый.

По словам Назарова, который является основателем и главой биотех-компании Latus Therapeutics, специализирующейся на онкологических заболеваниях, идея найти эффективное лекарство от COVID-19 пришла к нему сразу же, как началось распространение коронавируса в мире.

"Я решил, что как ученый я должен что-то сделать и начал изучать различные исследования по COVID-19, чтобы понять, как устроен и действует этот вирус", - рассказал ученый.

"Для создания нового препарата с нуля у нас не было времени, поэтому одна из идей была в том, чтобы изучить существующие и доступные лекарства, которые уже используются для лечения различных заболеваний", - объяснил собеседник агентства.

"Меня заинтересовала способность камостата остановить процесс проникновения коронавируса в клетки человеческого организма. Вирусы MERS-S, SARS-S и SARS-2-S (COVID-19) проникают в организм путем связывания с рецептором ACE2, затем, активировавшись ферментом TMPRSS2, они проникают в клетки дыхательных путей, где они и размножаются. Согласно научным исследованиям, камостат блокирует направление вируса к легочным клеткам путем ингибирования TMPRSS2 и тем самым понижает риск заражения вирусом", - объяснил ученый.

Назаров также изучил еще одно лекарство от панкреатита, нафамостат, с похожими свойствами. Согласно исследованиям, нафамостат может предотвратить развитие воспалений, связанных с простудными заболеваниями. Изучив свойства обоих медикаментов, Назаров создал команду из шести ученых и профессоров Оксфордского университета для реализации клинических испытаний.

"Исходя из данных клинических исследований пациентов, мы знаем, что COVID-19 поражает даже людей молодого возраста и приводит к нарушениям свертываемости крови. Это очень опасно, поскольку появляются риски возникновения инсульта и других заболеваний. При изучении нафамостата мы обнаружили, что этот препарат также предотвращает повышение свертываемости крови", - отметил он.

Далее началась совместная работа с японскими фармацевтическими компаниями и учеными из Японии и Германии, где были получены доказательства, что при использовании указанных препаратов коронавирус не может проникнуть в клетки легких. "Это полностью некоммерческий проект для нашей компании. Мы решили, что будем работать бесплатно. Сейчас мы временно приостановили проекты по онкологии, полностью сфокусировавшись на коронавирусе", - добавил Назаров.

"Мы получили все необходимые разрешения для проведения клинических испытаний на пациентах с использованием этих лекарств здесь в Великобритании. Мы рассчитываем, что первые испытания препаратов начнутся в ближайшие две недели", - заявил собеседник агентства.

В испытаниях примут участие около 500 человек, первые тесты пройдут в Шотландии.

Лондоне. "В тестах будут участвовать пациенты с коронавирусом в Эдинбурге. Надеемся, что до конца мая лекарства будут испытаны на десятках пациентов", - сказал Назаров РИА Новости, добавив, что испытания также планируется провести в Ньюкасле

Пациенты с симптомами коронавируса, которые лечатся дома, будут принимать камостат в форме таблеток в течение 14 дней, а находящиеся в критическом состоянии будут принимать нафамостат инъекционно в больницах.

"Мы считаем, что результат будет виден в течение 14 или менее дней. Более того, согласно более чем 35-летним клиническим данным, полученным в Японии для этих лекарств от панкреатита, частота побочных эффектов лекарств минимальная и составляет только 1-3%, в основном в форме аллергической реакции", - добавил он.

В случае успешных испытаний Назаров надеется наладить сотрудничество со странами СНГ , чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.