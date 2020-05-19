Россиянам объяснили, как продлить гарантию на товары при самоизоляции

"Когда президент объявил начало нерабочих дней, только непрерывно действующие отрасли могли продолжать работать, а все остальные с этого числа должны были прекратить работу. Это касается, в частности, обслуживания населения, всевозможные ремонты и бытовые услуги. В последнем обращении президент сказал, что начинают работать строительные отрасли и промышленные предприятия. Все остальное на местах определят губернаторы. То есть дальше ситуация начинает делиться по регионам. Например, в Москве торговые предприятия бытового обслуживания населения не будут работать пока что до 31 мая", – сказал Алексей Егармин.

"Права потребителя ущемлены быть не могут. Человек попал в обстоятельства, которые от него не зависят, и обязан выполнять требования органов власти. Требования закончатся, все заработает, и все сроки будут восстанавливаться. Соответственно все эти сроки нужно суммировать. Если у кого-то закончилась гарантия, спустя 5 дней после объявления нерабочих дней, то на это время продлевается гарантия после того, как нерабочие дни закончатся. Других расчетов здесь не предусмотрено", – пояснил в беседе с радио Sputnik Алексей Егармин.