Путин прокомментировал рост смертей от коронавируса в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается непростой как минимум по двум причинам: местное население надеется на самолечение и с опозданием обращается за медицинской помощью. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством и общественностью республики.

"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - заявил глава государства.

По его словам, количество летальных исходов увеличивается, несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер. Люди отмечают, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме, обратил внимание президент.

Глава государства подчеркнул, что нужно дополнительно проанализировать, как в Дагестане исполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции и ограничению массовых мероприятий.

Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую обстановку в Дагестане и дать четкие рекомендации по профилактическим мерам.

Гораздо выше средних по стране

Эпидемиологическая ситуация в Дагестане в зоне внимания с первых дней пандемии, у 60% пациентов с коронавирусом - тяжелая форма пневмонии, что гораздо выше средних значений по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

По ее словам, первый подъем заболеваемости в Дагестане был зафиксирован с 15 по 22 апреля, следующая волна была с 23 апреля по 5-6 мая, причем заболеваемость была в три раза выше. Особенностью эпидситуации в Дагестане является и высокая доля пневмоний, причем тяжелых.

"Вызывает действительно серьезные опасения"

Из-за предстоящих праздников ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает серьезные опасения, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко

Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан также называют месяцем милосердия.

Ситуация в Дагестане

По данным оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев коронавируса. За сутки в республике зарегистрировали 89 случаев заболевания. 1807 человек выздоровели, 29 заболевших умерли.

По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.