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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T02:52
https://ria.ru/20200519/1571647550.html
Путин прокомментировал рост смертей от коронавируса в Дагестане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571618637_187:563:2826:2047_1036x0_80_0_0_2c7c33693d4ed4467c42919bffa99291.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал рост смертей от коронавируса в Дагестане

01:45 19.05.2020 (обновлено: 02:52 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана. Архивное фото
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается непростой как минимум по двум причинам: местное население надеется на самолечение и с опозданием обращается за медицинской помощью. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством и общественностью республики.
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - заявил глава государства.
По его словам, количество летальных исходов увеличивается, несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер. Люди отмечают, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме, обратил внимание президент.
Глава государства подчеркнул, что нужно дополнительно проанализировать, как в Дагестане исполняются рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции и ограничению массовых мероприятий.
Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую обстановку в Дагестане и дать четкие рекомендации по профилактическим мерам.
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Гораздо выше средних по стране

Эпидемиологическая ситуация в Дагестане в зоне внимания с первых дней пандемии, у 60% пациентов с коронавирусом - тяжелая форма пневмонии, что гораздо выше средних значений по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, первый подъем заболеваемости в Дагестане был зафиксирован с 15 по 22 апреля, следующая волна была с 23 апреля по 5-6 мая, причем заболеваемость была в три раза выше. Особенностью эпидситуации в Дагестане является и высокая доля пневмоний, причем тяжелых.
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"Вызывает действительно серьезные опасения"

Из-за предстоящих праздников ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает серьезные опасения, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан также называют месяцем милосердия.
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Ситуация в Дагестане

По данным оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев коронавируса. За сутки в республике зарегистрировали 89 случаев заболевания. 1807 человек выздоровели, 29 заболевших умерли.
По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаМихаил МурашкоРеспублика ДагестанВладимир ВасильевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир Путин
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