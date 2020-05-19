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В ВОЗ рассказали об использовании соцсетей российскими подростками
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РИА Новости

В ВОЗ рассказали об использовании соцсетей российскими подростками

01:41 19.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Социальные сети для общения в России используют чаще девочки, чем мальчики, при этом как те, так и другие готовы поделиться онлайн своими секретами и переживаниями, говорится в международном исследовании HBSC (Health behaviour in school-aged children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Исследование HBSC подготовлено на основе изучения данных 227 441 ребенка и подростка в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран и регионов, в том числе из России. Школьников опрашивали в период с 2017 по 2018 год. В России - порядка 4,3 тысячи детей школьного возраста. Полученные данные сравниваются с теми же показателями за 2013-2014 годы.

Использование соцсетей для общения

В исследовании по России выяснилось, что среди российских школьников соцсети для общения используют чаще девочки, чем мальчики. Школьникам задавали вопрос о том, как часто они общаются онлайн с друзьями и другими людьми. "Согласно результатам, которые свидетельствуют о постоянном общении с друзьями с помощью электронных медиа, девочки более активно используют электронную коммуникацию, и с возрастом эти показатели возрастают. Кроме того, такое поведение больше присуще как девочкам, так и мальчикам из семей с более высоким уровнем достатка", - указывается в работе HBSC.
Однако 11- и 13-летние мальчики чаще, чем девочки из тех же возрастных групп, сообщают о предпочтении интернет-коммуникации, если нужно поделиться какими-то секретами или душевными переживаниями. "Среди 15-летних процент больше среди девочек: 22%, тогда как среди мальчиков - 19%", - говорится в ключевых выводах исследования по России.
При этом очень маленький процент – от 7% до 9% - сообщает о проблемах в общении с родными и друзьями в связи с использованием социальных медиа.
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Отношения с родителями

Показатели поддержки семьи возросли во всех группах в сравнении с предыдущим исследовательским циклом 2013-2014 годов. Так, среди 11-летних мальчиков этот показатель вырос на 10 процентных пунктов и составил 78%. В то же время ощущение поддержки друзей снизилось во всех группах российских школьников.
Одиннадцатилетние подростки сообщают о большей легкости в общении с матерью в сравнении с 2013-2014. Так, среди 11-летних мальчиков показатели возросли с 82% до 90%, а среди девочек – с 83% до 89%. C возрастом показатели снижаются, однако они выше в сравнении с 2013-2014 во всех группах, кроме 15-летних мальчиков. Среди них показатели снизились с 80% до 77%.
Показатели легкости в общении с отцом увеличились во всех группах, кроме 15-летних мальчиков, где они снизились c 75% до 72%.
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Напряжение от школьного домашнего задания

Согласно выводам исследования, ощущение напряжения у российских школьников в связи с выполнением домашнего задания существенно снизилось во всех трех возрастных группах, особенно это заметно среди 11-летних. "Так в 2013-2014 о напряжении, обусловленном выполнением школьного задания, сообщали 32% мальчиков и такой же процент девочек, тогда как в 2017-2018 об этом сообщают только 15% мальчиков и такой же процент девочек. Разница показателей составляет 17 процентных пунктов", - говорится в работе.
О высокой поддержке одноклассников сообщают 59% 11-летних мальчиков и 54% девочек. Однако с возрастом этот процент снижается, указывают авторы работы.
Оценка российскими школьниками в целом своего здоровья существенно повысилась с предыдущего исследовательского цикла. При этом наблюдается также существенная гендерная разница. "Так мальчики чаще чем девочки сообщают о том, что их здоровье хорошее. Например, среди 15-летних мальчиков показатель составляет 32%, а среди девочек – 17%. В 2013-2014 показатели в аналогичных группах составляли 26% и 13% соответственно", - указывается в исследовании.
Как отмечают авторы работы, в рамках исследования HBSC в течение более чем 35 лет изучается жизнь молодых людей в Европейском регионе и Канаде - "это важный инструмент отслеживания изменений по широкому спектру медицинских и социальных показателей, позволяющий выявить проблемные области, которые могут потребовать согласованных политических решений и практических мер". Международный координационный центр HBSC расположен в Университете Глазго (Великобритания).
Авторы исследования уверены, что полученные данные позволят в будущем оценить влияние пандемии COVID-19 на жизнь молодежи.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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201024
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