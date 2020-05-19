В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами

"Сообщаем, что министр Себастьян Сичель имел прямой контакт с сенатором Мануэлем Хосе Оссандоном, поэтому начал карантин до тех пор, пока станет известен результат ПЦР", - сообщает министерство социального развития в Twitter.

"Поскольку мы встречались в пятницу (с сенатором - ред.)… должен начать превентивный карантин. Спасибо технологиям, я могу продолжать работать из дома", - написал министр внутренних дел страны Гонсало Блумель.

Другой сенатор с коронавирусом Хорхе Писарро, состоящий в бюджетном комитете, общался с министром финансов Игнасио Брионесом, и тот отправился в самоизоляцию. Министр уже сделал тест, он оказался отрицательным. "Несмотря на то, что тест был негативным, я останусь в карантине до четверга в ожидании теста, который подтвердит результаты первого", - написал он в Twitter.