В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Четыре министра Чили отправились на карантин после общения с сенаторами, заболевшими коронавирусом, свидетельствуют заявления в Twitter.
"Сообщаем, что министр Себастьян Сичель имел прямой контакт с сенатором Мануэлем Хосе Оссандоном, поэтому начал карантин до тех пор, пока станет известен результат ПЦР", - сообщает министерство социального развития в Twitter.
"Поскольку мы встречались в пятницу (с сенатором - ред.)… должен начать превентивный карантин. Спасибо технологиям, я могу продолжать работать из дома", - написал министр внутренних дел страны Гонсало Блумель.
Другой сенатор с коронавирусом Хорхе Писарро, состоящий в бюджетном комитете, общался с министром финансов Игнасио Брионесом, и тот отправился в самоизоляцию. Министр уже сделал тест, он оказался отрицательным. "Несмотря на то, что тест был негативным, я останусь в карантине до четверга в ожидании теста, который подтвердит результаты первого", - написал он в Twitter.
На самоизоляции находится и глава администрации президента Фелипе Уард. Как сообщил сам чиновник, он также получил негативные результаты первого теста и ждет результатов дополнительных анализов.
Всего в Чили зарегистрировано 46 059 случаев заболевания коронавирусом, 478 человек скончались, 20 тысяч 165 пациентов вылечились.
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