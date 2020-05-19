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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T01:22
https://ria.ru/20200519/1571647200.html
В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
https://cdn25.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64da6eebba96f1046f2af7003c1be240.jpg
РИА Новости

В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами

01:22 19.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЧили
Чили
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Четыре министра Чили отправились на карантин после общения с сенаторами, заболевшими коронавирусом, свидетельствуют заявления в Twitter.
"Сообщаем, что министр Себастьян Сичель имел прямой контакт с сенатором Мануэлем Хосе Оссандоном, поэтому начал карантин до тех пор, пока станет известен результат ПЦР", - сообщает министерство социального развития в Twitter.
"Поскольку мы встречались в пятницу (с сенатором - ред.)… должен начать превентивный карантин. Спасибо технологиям, я могу продолжать работать из дома", - написал министр внутренних дел страны Гонсало Блумель.
Другой сенатор с коронавирусом Хорхе Писарро, состоящий в бюджетном комитете, общался с министром финансов Игнасио Брионесом, и тот отправился в самоизоляцию. Министр уже сделал тест, он оказался отрицательным. "Несмотря на то, что тест был негативным, я останусь в карантине до четверга в ожидании теста, который подтвердит результаты первого", - написал он в Twitter.
На самоизоляции находится и глава администрации президента Фелипе Уард. Как сообщил сам чиновник, он также получил негативные результаты первого теста и ждет результатов дополнительных анализов.
Всего в Чили зарегистрировано 46 059 случаев заболевания коронавирусом, 478 человек скончались, 20 тысяч 165 пациентов вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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