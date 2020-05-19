Исследование: в России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Число школьников, употреблявших алкоголь или куривших табак хотя бы раз в жизни, снизилось в Число школьников, употреблявших алкоголь или куривших табак хотя бы раз в жизни, снизилось в России , говорится в международном исследовании HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Исследование HBSC подготовлено на основе изучения данных 227 441 ребенка в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 европейских стран и регионов, в том числе России. Опросы школьников проводились с 2017 по 2018 год. В России было опрошено порядка 4300 детей школьного возраста. Полученные данные сравниваются с теми же показателями за 2013-2014 годы.

"Процент школьников, сообщающих о том, что они употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, существенно снизился во всех трех возрастных группах. Так, среди 15-летних он снизился с 41% до 30% среди мальчиков и с 44% до 29% среди девочек. Средний показатель HBSC в этой возрастной группе составляет 60% среди мальчиков и 59% – среди девочек", - говорится в выводах исследования по России.

Количество респондентов, сообщающих, что они испытывали состояние опьянения минимум дважды в течение жизни, также снизилось, особенно среди 13 и 15-летних. Так, среди 15-летних показатели снизились с 17% до 9% среди мальчиков и с 11% до 7% среди девочек.

"Процент школьников, сообщающих о том, что они курили хотя бы раз в жизни, снизился во всех половозрастных группах", - отмечается в выводах исследования по России.

Так, среди 15-летних он снизился с 40% до 24% среди мальчиков и с 31% до 18% среди девочек. Средний показатель HBSC в этой возрастной группе среди мальчиков составляет 29%, а среди девочек - 27%.

"Процент школьников (в России), сообщающих о том, что они курили хотя бы один раз за последние 30 дней, также снизился по сравнению с 2013/2014", - говорится в исследовании.

Как отмечают авторы работы, в рамках исследования HBSC в течение более чем 35 лет изучается жизнь молодых людей в Европейском регионе и Канаде – "это важный инструмент отслеживания изменений по широкому спектру медицинских и социальных показателей, позволяющий выявить проблемные области, которые могут потребовать согласованных политических решений и практических мер". Международный координационный центр HBSC расположен в Университете Глазго Великобритания ).