СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Офис журналиста Дмитрия Гордона в Киеве забросали яйцами из-за опубликованного на его канале на YouTube в понедельник интервью с бывшим главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым), передает интернет-издание hromadske.
"В Киеве возле офиса журналиста Дмитрия Гордона и одноименного издания несколько десятков человек устроили акцию из-за интервью с бывшим главарем боевиков Игорем Гиркиним (Стрелков). Так, около 50-100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую "стену славы" журналиста, на которой размещены фото Гордона с бесконечным количеством его гостей", - пишет издание.
Сообщается, что на месте были полицейские, которые не вмешивались в акцию, но составили протокол. "В то же время участники акции рассказали, что в самом начале полиция задержала нескольких человек по подозрению в раскрашивания "стены славы" Гордона. Но уже отпустили", - пишет издание.
За несколько дней до этого Гордон опубликовал интервью, записанное по видеосвязи между Киевом и Симферополем, с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Это было ее первое интервью украинскому журналисту.
Партия бывшего украинского президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" заявила в понедельник, что недовольна интервью, которые делает Гордон, и потребовала от Службы безопасности Украины возбудить против журналиста дело, в частности, из-за его беседы с Поклонской. Служба безопасности Украины позднее сообщила, что даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.