СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным

"В Киеве возле офиса журналиста Дмитрия Гордона и одноименного издания несколько десятков человек устроили акцию из-за интервью с бывшим главарем боевиков Игорем Гиркиним (Стрелков). Так, около 50-100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую "стену славы" журналиста, на которой размещены фото Гордона с бесконечным количеством его гостей", - пишет издание.

Сообщается, что на месте были полицейские, которые не вмешивались в акцию, но составили протокол. "В то же время участники акции рассказали, что в самом начале полиция задержала нескольких человек по подозрению в раскрашивания "стены славы" Гордона. Но уже отпустили", - пишет издание.