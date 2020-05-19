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2020-05-19T00:30
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В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
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РИА Новости

В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты

00:30 19.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Централизованная закупка Минпромторгом России школьных автобусов и машин скорой помощи для нужд регионов за счёт федерального бюджета имеет высокую социальную значимость, но эта мера должна носить временный характер - в будущем обновление парка этих транспортных средств регионы должны осуществлять в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование", говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам соответствующей проверки.
Минпромторг в 2019 году закупил для регионов у единственных исполнителей 2 451 школьный автобус и 1 549 карет скорой помощи на 10 миллиардов рублей. Всего с начала мероприятия в 2016 году в регионы поставлено свыше 16 тысяч единиц техники общей стоимостью – 35 миллиардов рублей. "В целом мы оцениваем выполнение мероприятий как эффективное. Деньги полностью освоены, транспортные средства поступили в распоряжение субъектов", - цитирует пресс-служба аудитора СП Андрея Перчяна.
Вместе с тем, в отчете отмечается, что указанная мера поддержки в части централизованной закупки транспортных средств должна рассматриваться как исключительная и носить временный характер. "Мероприятия по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) и школьных автобусов в случае продолжения их реализации в 2020 году и последующие периоды целесообразно учесть в соответствующих национальных проектах "Здравоохранение" и "Образование", - говорится в документе.
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СП приводит позицию Минфина, согласно которой исполнение полномочий регионов, к которым относится запуска школьных автобусов и машин скорой помощи, должно происходить за счет средств соответствующих бюджетов. А централизация закупок вплоть до заключения контракта противоречит законодательству.
Закупка Минпромторгом автомобилей скорой помощи и школьных автобусов российского производства для нужд субъектов РФ осуществляется с 2016 года в целях снижения уровня износа и обновления парка такого транспорта в регионах, а также для поддержки российских автопроизводителей. Единственными исполнителями осуществляемых в 2019 году закупок были определены УАЗ, "Автомобильный завод "ГАЗ", Павловский автобусный завод, КАВЗ и "Форд Соллерс Елабуга".
Всего в период с 2016 по 2019 год в субъекты РФ в рамках этой меры поставлено 7 тысяч 74 АСМП на общую сумму 18,696 миллиарда рублей и 9 тысяч 203 школьных автобуса на 16,896 миллиарда рублей. Закупки осуществлялись за счёт средств резервного фонда правительства РФ. Доля приобретённых таким образом автомобилей в общем парке этих транспортных средств в регионах и муниципальных образованиях составила, по данным Счетной палаты, порядка 39% и 30,8 % соответственно.
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РоссияСчетная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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