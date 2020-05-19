Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-19T00:06
https://ria.ru/20200519/1571639768.html
Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
https://cdn24.img.ria.ru/images/150683/05/1506830579_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_b66e0a02ae90c2a5d44d88c7e26771b9.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами

00:06 19.05.2020
201
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПродавец раскладывает свой товар на прилавке на Дорогомиловском рынке в Москве
Продавец раскладывает свой товар на прилавке на Дорогомиловском рынке в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американские ученые-диетологи сравнили пользу для сердца диеты с большим количеством овощей и фруктов и знаменитой диеты DASH для гипертоников. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
Диета DASHбыла разработана Национальным институтом сердца, легких и крови США специально для людей с повышенным давлением. Эта диета также рекомендуется людям, страдающим диабетом или ожирением. Она богата фруктами, овощами, цельнозерновыми крупами и нежирными молочными продуктами, включает мясо, рыбу, птицу, орехи и бобы и практически не содержит сладостей, красного мяса и жиров.
Диета DASH является одной из трех здоровых диет, рекомендуемых в Руководстве по питанию США на 2015–2020 годы, которое также включает средиземноморскую и вегетарианскую диеты. А в 2018 году DASH восьмой раз подряд была признана "Лучшей диетой года" в США.
Помимо диеты DASH, во многих исследованиях говорится о пользе невегетарианской диеты, основанной на свежих овощах и фруктах, для профилактики сердечно сосудистых заболеваний, однако, конкретных наблюдательных исследований для подтверждения подобных предположений не проводилось.
Российское оливковое масло из оливок Крымского федерального университета
19 апреля, 15:00Туризм
Ученые перечислили полезные для мозга продукты средиземноморской диеты
Исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, штат Массачусетс, решили выяснить, насколько эффективны диета DASH и диета с большим количеством овощей и фруктов для профилактики болезней сердца.
В исследовании приняли участие 326 участников без ранее выявленных сердечно-сосудистых заболеваний, которые в обычной жизни придерживались так называемой типичной американской диеты с преобладанием сладкой и жирной пищи.
Ученые анализировали содержания биомаркеров повреждения сердца и воспаления в плазме крови участников до начала и после окончания исследования.
Через восемь недель участники из групп DASH и фруктово-овощной диеты имели значительно более низкие концентрации биомаркеров субклинического повреждения сердца по сравнению с контрольной группой, участники которой продолжали питаться как обычно.
По мнению авторов, оздоровительный эффект связан с повышенными содержаниями калия, магния и клетчатки, входящих в набор продуктов этих двух диет. Для диеты DASH характерны также высокие содержания натрия.
При этом маркеры воспаления, например, C-реактивный белок, у всех трех групп остались без изменения, то есть они не зависели от диеты.
Ученые предлагают внести диету с большим количеством овощей и фруктов в руководства по лечебному питанию и рекомендуют ее всем без исключения для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Девушка с овощами на тарелке
19 февраля, 17:49РИА Наука
Ученые назвали самую эффективную диету против старения
110001
Обсудить 1
РИА НаукабиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСША
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Саратовской области пропали двое детей
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Логотип социальной сети Twitter
Эксперты оценили перспективы Twitter в России
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
Здание Счетной палаты РФ
В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Ситуация в Москве
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo
01:26Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
01:24CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Лента новостейМолния