Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американские ученые-диетологи сравнили пользу для сердца диеты с большим количеством овощей и фруктов и знаменитой диеты DASH для гипертоников. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
Диета DASHбыла разработана Национальным институтом сердца, легких и крови США специально для людей с повышенным давлением. Эта диета также рекомендуется людям, страдающим диабетом или ожирением. Она богата фруктами, овощами, цельнозерновыми крупами и нежирными молочными продуктами, включает мясо, рыбу, птицу, орехи и бобы и практически не содержит сладостей, красного мяса и жиров.
Диета DASH является одной из трех здоровых диет, рекомендуемых в Руководстве по питанию США на 2015–2020 годы, которое также включает средиземноморскую и вегетарианскую диеты. А в 2018 году DASH восьмой раз подряд была признана "Лучшей диетой года" в США.
Помимо диеты DASH, во многих исследованиях говорится о пользе невегетарианской диеты, основанной на свежих овощах и фруктах, для профилактики сердечно сосудистых заболеваний, однако, конкретных наблюдательных исследований для подтверждения подобных предположений не проводилось.
Исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, штат Массачусетс, решили выяснить, насколько эффективны диета DASH и диета с большим количеством овощей и фруктов для профилактики болезней сердца.
В исследовании приняли участие 326 участников без ранее выявленных сердечно-сосудистых заболеваний, которые в обычной жизни придерживались так называемой типичной американской диеты с преобладанием сладкой и жирной пищи.
Ученые анализировали содержания биомаркеров повреждения сердца и воспаления в плазме крови участников до начала и после окончания исследования.
Через восемь недель участники из групп DASH и фруктово-овощной диеты имели значительно более низкие концентрации биомаркеров субклинического повреждения сердца по сравнению с контрольной группой, участники которой продолжали питаться как обычно.
По мнению авторов, оздоровительный эффект связан с повышенными содержаниями калия, магния и клетчатки, входящих в набор продуктов этих двух диет. Для диеты DASH характерны также высокие содержания натрия.
При этом маркеры воспаления, например, C-реактивный белок, у всех трех групп остались без изменения, то есть они не зависели от диеты.
Ученые предлагают внести диету с большим количеством овощей и фруктов в руководства по лечебному питанию и рекомендуют ее всем без исключения для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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