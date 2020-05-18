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Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
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РИА Новости

Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет

23:59 18.05.2020 (обновлено: 00:01 19.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет в первый день после их анонсирования достигало на портале госуслуг 40 тысяч в минуту, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.
"Владимир Владимирович 11 мая объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат. Мы с коллегами не ожидали такой востребованности меры. Сегодня подано почти 8 миллионов заявлений через портал госуслуг, они охватывают свыше 11 миллионов детей. Правом физической подачи заявлений через МФЦ или отделение Пенсионного фонда воспользовались 100 тысяч человек", - сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Он отметил, что за последние три месяца в России произошла "серьезная трансформация органов власти с точки зрения цифровизации".

Сейчас для предоставления услуг по выплате детям от нуля до трех лет, от трех до 16, других выплат не нужно никуда ходить.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Антон Котяков
министр труда и социальной защиты РФ
Как сообщил в понедельник глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, ведомство прогнозирует, что единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей могут получить около 22 миллионов детей, заявления поданы уже на треть от этого числа.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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