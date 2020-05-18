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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:16
https://ria.ru/20200518/1571645457.html
В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19

23:14 18.05.2020 (обновлено: 23:16 18.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Врачи в понедельник выписали в Пензенской области свыше 70 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в регионе выросло до 861, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области к 18 мая лабораторно подтверждены 1172 случая коронавируса. Скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 73 человека. Общее число выздоровевших - 861", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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