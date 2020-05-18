В Пензенской области еще более 70 пациентов вылечились от COVID-19

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Врачи в понедельник выписали в Пензенской области свыше 70 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в регионе выросло до 861, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области к 18 мая лабораторно подтверждены 1172 случая коронавируса. Скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 73 человека. Общее число выздоровевших - 861", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.