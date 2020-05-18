Эксперт прокомментировал правила онлайн-торговли лекарствами

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Доступ к дистанционной торговле медикаментами в России получат аптеки и ряд сервисов бронирования лекарств, прокомментировал РИА Новости опубликованные правила онлайн-торговли лекарственными препаратами гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее в понедельник правительство РФ утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. В частности, заниматься онлайн-торговлей лекарствами смогут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию не менее года, а также имеющие не менее десяти "мест осуществления фармдеятельности" в России. Помимо этого, у данных компаний должны быть: сайт или мобильное приложение, склады для хранения сформированных заказов, а также собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.

Отвечая на вопрос, смогут ли воспользоваться возможностями дистанционной торговли только аптеки, Шуляк сказал: "Да, аптечные сети от десяти аптек могут этим воспользоваться". При этом теоретически доставлять лекарства на дом смогут и такие системы бронирования, как Apteka.ru. "По-моему, у Apteka.ru есть собственные точки выдачи и они могут также осуществлять доставку через партнерские компании", - добавил он.

Петербурге и По словам гендиректора DSM Group, интернет-компании, не имеющие 10 аптек и лицензии от одного года, заниматься дистанционной торговлей не смогут. На данный момент публично о получении фармлицензии высказывался только интернет-магазин - Ozon. “У компании первая лицензия на ведение фармацевтической деятельности появилась ещё в 2018 году", - рассказала агентству заместитель гендиректора Ozon Мария Заикина. Компания также открыла несколько аптечных пунктов в Москве Твери . При этом, как заметил Шуляк, купить аптечную сеть сегодня не проблема. По его словам, на рынке продается довольно много аптек.

Появление данного постановления позитивно, но в то же время, текущие правила похожи на оперативное решение в условиях пандемии, отметил источник на рынке онлайн-торговли. “В частности, необходимо учесть процессы, существующие в дистанционной торговле, в правилах маркировки - это обеспечит полную прослеживаемость на всех этапах оборота лекарственных препаратов, и возможно, снимет ограничения с малого и среднего бизнеса, предоставив возможность также доставлять лекарственные препараты”, - полагает собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли ( АКИТ ) Артем Соколов, правила дистанционной торговли в будущем могут быть дополнены для расширения круга участников рынка.