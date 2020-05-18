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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:48
https://ria.ru/20200518/1571643679.html
В Испании ужесточили масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911946_0:311:2048:1463_1036x0_80_0_0_e89831235cad3bcee41bed673a040ba4.jpg
РИА Новости

В Испании ужесточили масочный режим

21:48 18.05.2020
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Испанские власти ужесточили правила ношения масок: они станут обязательными не только в транспорте, но также в других общественных местах.
"Правительство и автономные сообщества договорились... расширить использование масок. Они будут обязательными, как и до сих пор, на транспорте, а также в закрытых помещениях и на улицах, если невозможно гарантировать минимальную дистанцию в два метра", - сообщили в министерстве здравоохранения страны. Соответствующее распоряжение минздрав обещает опубликовать в ближайшие дни.
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
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Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии). С начала эпидемии и по 18 мая было выявлено 231,6 тысячи случаев заболевания, умерли 27,7 тысячи человек. В последнее время эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыИспанияВ мире
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