В Испании ужесточили масочный режим

МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Испанские власти ужесточили правила ношения масок: они станут обязательными не только в транспорте, но также в других общественных местах.
"Правительство и автономные сообщества договорились... расширить использование масок. Они будут обязательными, как и до сих пор, на транспорте, а также в закрытых помещениях и на улицах, если невозможно гарантировать минимальную дистанцию в два метра", - сообщили в министерстве здравоохранения страны. Соответствующее распоряжение минздрав обещает опубликовать в ближайшие дни.
Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии). С начала эпидемии и по 18 мая было выявлено 231,6 тысячи случаев заболевания, умерли 27,7 тысячи человек. В последнее время эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.