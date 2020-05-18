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2020-05-18T21:18
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Осужденный за теракт в метро Петербурга подал иск к УФСИН
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РИА Новости

Осужденный за теракт в метро Петербурга подал иск к УФСИН

21:18 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017
Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Колпинский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление осуждённого к 28 годам заключения за организацию теракта в метро Петербурга Акрама Азимова к УФСИН, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
"Иск Азимова к УФСИН России по Петербургу и Ленобласти и управлению федерального казначейства по Петербургу о признании действий незаконными и взыскании компенсации зарегистрирован в Колпинском суде", - сказали в объединенной пресс-службе судов.
По информации пресс-службы, Азимов вину не признает и сообщает о применении к нему пыток при предварительном следствии для получения необходимых показаний. "Азимов пишет, что 12.03.2019 он был помещен в СИЗО-1, где находится по настоящее время. С этого момента он не имеет возможности общаться со своей женой и отцом в достаточном объеме, ему отказывали в телефонных переговорах с родственниками. Также в марте 2019 года он содержался в камере с девятью людьми, из которых большинство курит, вытяжка не работала. Также он жалуется на другие неудобства в камерах. Все это он квалифицирует как пытку", - рассказали журналистам в объединенной пресс-службе.
В иске Азимов просит суд обязать ответчика устранить нарушения и взыскать компенсацию в 238 170 рублей. Почти такой же по содержанию иск поступил и от Мухамадюсупа Эрматова, также осужденного за теракт в петербургском метро. К производству иски Колпинским районным судом пока не приняты.
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Комментарием УФСИН РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось, что решением Второго западного окружного военного суда Абор Азимов приговорён к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены к 28 годам лишения свободы, Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов - по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев - по 19 лет лишения свободы.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
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Акрам АзимовТеракт в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
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