Осужденный за теракт в метро Петербурга подал иск к УФСИН

По информации пресс-службы, Азимов вину не признает и сообщает о применении к нему пыток при предварительном следствии для получения необходимых показаний. "Азимов пишет, что 12.03.2019 он был помещен в СИЗО-1, где находится по настоящее время. С этого момента он не имеет возможности общаться со своей женой и отцом в достаточном объеме, ему отказывали в телефонных переговорах с родственниками. Также в марте 2019 года он содержался в камере с девятью людьми, из которых большинство курит, вытяжка не работала. Также он жалуется на другие неудобства в камерах. Все это он квалифицирует как пытку", - рассказали журналистам в объединенной пресс-службе.