Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:25
https://ria.ru/20200518/1571642392.html
Минобороны построит в Дагестане медцентр на 200 мест для больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514659_0:185:1280:905_1036x0_80_0_0_9ee434afbe90bc9d9c76c6c92f2e1ae1.jpg
РИА Новости

Минобороны построит в Дагестане медцентр на 200 мест для больных COVID-19

21:00 18.05.2020 (обновлено: 21:25 18.05.2020)
441
© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМедцентр, построенный Минобороны РФ для пациентов с COVID-19
Медцентр, построенный Минобороны РФ для пациентов с COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны РФ развернет в Дагестане строительство многофункционального медцентра на 200 койко-мест для оказания медпомощи населению, сообщило в понедельник ведомство.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра для больных с коронавирусом в Дагестане.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вчера, 18:26Распространение нового коронавируса
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
"По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Минобороны развернет в Республике Дагестан строительство многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона", - говорится в бюллетене.
В нем отмечается, что медцентр будет построен "по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске" в рамках выполнения госзадачи по строительству 16 многопрофильных медцентров.
В понедельник глава Дагестана Владимир Васильев в ходе совещания попросил президента поддержать строительство инфекционного госпиталя в регионе. На совещании глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Дагестане нужно построить инфекционный госпиталь, "поскольку сам по себе регион является "высокорисковым", плюс, те транспортные пути, которые идут через регион, также каждый год создают дополнительную напряженность в плане оказания медицинской помощи".
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Вчера, 17:33Распространение нового коронавируса
Развеян популярный миф о коронавирусе
Дагестан занимает пятое место среди регионов РФ по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом: 3460.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Другие новости региона читайте здесь>>

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
500010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМихаил МурашкоРеспублика ДагестанВладимир ВасильевОбщество
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В смоленском геронтологическом центре выявили очаг заболевания COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе
Здание Центрального банка РФ
Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Тестирование на коронавирус
Коронавирус выявили у 1635 российских военнослужащих
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Россия поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с COVID-19, заявил Мурашко
Города мира. Брюссель
В Бельгии возобновилась учеба в школах
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей
Путин: Ситуация в Дагестане требует неотложных мер
Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Сотрудник полиции
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
Лента новостейМолния