Минобороны построит в Дагестане медцентр на 200 мест для больных COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны РФ развернет в Дагестане строительство многофункционального медцентра на 200 койко-мест для оказания медпомощи населению, сообщило в понедельник ведомство.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра для больных с коронавирусом в Дагестане.
"По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Минобороны развернет в Республике Дагестан строительство многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона", - говорится в бюллетене.
В нем отмечается, что медцентр будет построен "по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске" в рамках выполнения госзадачи по строительству 16 многопрофильных медцентров.
В понедельник глава Дагестана Владимир Васильев в ходе совещания попросил президента поддержать строительство инфекционного госпиталя в регионе. На совещании глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Дагестане нужно построить инфекционный госпиталь, "поскольку сам по себе регион является "высокорисковым", плюс, те транспортные пути, которые идут через регион, также каждый год создают дополнительную напряженность в плане оказания медицинской помощи".
Дагестан занимает пятое место среди регионов РФ по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом: 3460.
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