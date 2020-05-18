В РПЦ не раскрыли причину отстранения двух епископов

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) не раскрыл причину решения патриарха Кирилла отстранить от управления двух епископов, объяснив, что процедура церковного суда носит закрытый характер.

Ранее в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления епархиями до решения Высшего общецерковного суда. В указе предстоятеля РПЦ говорится о поступивших сообщениях, которые содержат "документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями".

В патриархии не уточнили причину решения и то, связано ли отстранение с исполнением санитарно-гигиенических мер, принятых ранее в Русской православной церкви из-за эпидемии COVID-19.

"Процедура церковного суда носит закрытый характер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос РИА Новости, из-за чего отстранили епископов.

В понедельник в своем Telegram-канале епископ Савва написал, что, согласно положению о церковном суде, "Высший общецерковный суд первой инстанции принимает дело к рассмотрению на основании распоряжения патриарха Московского и всея Руси или Священного синода". Основанием для передачи дела может стать "заявление о церковном правонарушении или сообщение о совершенном церковном правонарушении, полученное из иных источников", пояснил епископ.

Также сославшись на устав РПЦ , заместитель управляющего делами Московской патриархии уточнил, что патриарх Московский и всея Руси… "поручает архиереям временное управление епархиями в случае длительной болезни, кончины или нахождения под церковным судом епархиальных архиереев".

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.