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Религия и мировоззрение
2020-05-18T22:05
https://ria.ru/20200518/1571641104.html
В РПЦ не раскрыли причину отстранения двух епископов
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РИА Новости

В РПЦ не раскрыли причину отстранения двух епископов

20:09 18.05.2020 (обновлено: 22:05 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах храма
Кресты на куполах храма
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) не раскрыл причину решения патриарха Кирилла отстранить от управления двух епископов, объяснив, что процедура церковного суда носит закрытый характер.
Ранее в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления епархиями до решения Высшего общецерковного суда. В указе предстоятеля РПЦ говорится о поступивших сообщениях, которые содержат "документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями".
В патриархии не уточнили причину решения и то, связано ли отстранение с исполнением санитарно-гигиенических мер, принятых ранее в Русской православной церкви из-за эпидемии COVID-19.
"Процедура церковного суда носит закрытый характер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос РИА Новости, из-за чего отстранили епископов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
3 мая, 17:59Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
В понедельник в своем Telegram-канале епископ Савва написал, что, согласно положению о церковном суде, "Высший общецерковный суд первой инстанции принимает дело к рассмотрению на основании распоряжения патриарха Московского и всея Руси или Священного синода". Основанием для передачи дела может стать "заявление о церковном правонарушении или сообщение о совершенном церковном правонарушении, полученное из иных источников", пояснил епископ.
Также сославшись на устав РПЦ, заместитель управляющего делами Московской патриархии уточнил, что патриарх Московский и всея Руси… "поручает архиереям временное управление епархиями в случае длительной болезни, кончины или нахождения под церковным судом епархиальных архиереев".
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
Патриарх Московский и вся Руси 27 апреля установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19. Как было сказано в сообщении Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, "на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия".
Андрей Кураев
29 апреля, 18:12Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
161025128
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Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)МоскваНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Так, когда спрашиваешь у "защитников" Андрея Кураева, говорящие, что его убрали за правду, в чём состоит эта правда? - в ответ: "пык-мык". Просто кому-то просто нравится шевелить языком безтолку против православной церкви, лишь бы за что зацепиться. С восхизением смакуют высказывания Кураева о надуманных "грехах" Патриарха, а прочитать альтернативную информацию о добрых его делах в сфере защиты семей, тяжелобольных детей, стариков и т.д. и слушать не хотят. Если их пропаганда об этом не говорит, значит этого нет.
18 мая, 21:26
Странник Владимир
2400106
Я вот среди неверующих постоянно слышу ложь о церкви. Когда прошу обосновать, в ответ просто говорят свои домыслы и теории, а по факту ничего. Постоянно лгали и лгут о якобы имеющемся богатстве у Патриарха, тогда как он обычный монах и ничего своего не имеет. Но ладно бы верили пропаганде о богатстве Патриарха, но удивляет то, что они верят пропаганде, не смотря на то, что кроме ненависти от неё не льётся. Никогда пропаганда, пишущая о церкви злое, не скажет доброго. Как можно верить таким однополярным пропагандистам - не понятно
18 мая, 21:46
Странник Владимир
1700107
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