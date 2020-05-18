Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об очередном комендантском часе в Турции в связи с пандемией коронавируса - на период празднования окончания Рамадана с 23 по 26 мая.
"С 23 по 26 мая во всех 81 провинциях будет объявлен комендантский час. С 29 мая будем частично открывать мечети для некоторых коллективных молитв и при соблюдении санитарных мер, остальные молитвы пока будут продолжаться индивидуально", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.