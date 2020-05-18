Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса

"С 23 по 26 мая во всех 81 провинциях будет объявлен комендантский час. С 29 мая будем частично открывать мечети для некоторых коллективных молитв и при соблюдении санитарных мер, остальные молитвы пока будут продолжаться индивидуально", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.