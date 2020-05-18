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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:46
https://ria.ru/20200518/1571640452.html
Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса

19:46 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об очередном комендантском часе в Турции в связи с пандемией коронавируса - на период празднования окончания Рамадана с 23 по 26 мая.
Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье, вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19 мая.
"С 23 по 26 мая во всех 81 провинциях будет объявлен комендантский час. С 29 мая будем частично открывать мечети для некоторых коллективных молитв и при соблюдении санитарных мер, остальные молитвы пока будут продолжаться индивидуально", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнталья (провинция)ТурцияСтамбулВ мире
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