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2020-05-18T19:54
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В Дагестане при падении машины в обрыв погибли четыре человека
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РИА Новости

В Дагестане при падении машины в обрыв погибли четыре человека

19:36 18.05.2020 (обновлено: 19:54 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли после опрокидывания машины в обрыв из-за камнепада в горах в Дагестане, ещё одна девушка доставлена в больницу, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
По данным ведомства, авария произошла на 19-м километре автодороги "Тлядал-Бежта-Кидеро". В результате камнепада произошло опрокидывание машины "Лада Гранта" в обрыв глубиной 200-250 метров.
"В результате произошедшего погиб водитель автомобиля, 39-летний житель Махачкалы, а также три женщины 60, 65 и 68 лет, получившие травмы различной степени тяжести. 16-летняя жительница Цунтинского района, которая также пострадала в результате несчастного случая, доставлена в медучреждение", - говорится в тексте сообщения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего, отмечает ведомство.
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Цунтинский районМахачкалаРеспублика ДагестанПроисшествия
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