В Дагестане при падении машины в обрыв погибли четыре человека

По данным ведомства, авария произошла на 19-м километре автодороги "Тлядал-Бежта-Кидеро". В результате камнепада произошло опрокидывание машины "Лада Гранта" в обрыв глубиной 200-250 метров.
"В результате произошедшего погиб водитель автомобиля, 39-летний житель Махачкалы, а также три женщины 60, 65 и 68 лет, получившие травмы различной степени тяжести. 16-летняя жительница Цунтинского района, которая также пострадала в результате несчастного случая, доставлена в медучреждение", - говорится в тексте сообщения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего, отмечает ведомство.