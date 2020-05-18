Беглов рассказал о медиках, заболевших COVID-19 в Петербурге

"Пока заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет. В конце прошлой недели два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов на коронавирус. С 1 марта COVID-19 заболели 10 887 человек, выздоровело только 2209 человек. Внебольничная пневмония диагностирована у 13 793 пациентов. К счастью, более половины из них выздоровели. Это 7250 человек… Больны более 2,5 тысячи медиков", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

Он отметил, что во временном госпитале в "Ленэкспо" разворачиваются дополнительные койки. "На таком фоне мы вынуждены продолжать разворачивать дополнительные койки во временном госпитале в "Ленэкспо" и воспринимать новый алгоритм лечения. Сегодня строители передали госпиталю дополнительно 474 койки… Чтобы все медицинские службы в новых условиях начали работать оптимально, требуется время. Использование временных госпиталей - это очень специфический, военный опыт. Мало у кого он есть. Алгоритм оказания помощи в такой системе отличается от того, к которому мы привыкли в многопрофильном стационаре. В этой связи я прошу всех - и врачей, и пациентов - проявить терпение и настроиться на взаимопонимание", - сказал Беглов.