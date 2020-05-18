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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:36
https://ria.ru/20200518/1571640048.html
Беглов рассказал о медиках, заболевших COVID-19 в Петербурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_91a51edb4a669b83da27013368344462.jpg
РИА Новости

Беглов рассказал о медиках, заболевших COVID-19 в Петербурге

19:35 18.05.2020 (обновлено: 19:36 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи медиков в Санкт-Петербурге заболели новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Пока заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет. В конце прошлой недели два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов на коронавирус. С 1 марта COVID-19 заболели 10 887 человек, выздоровело только 2209 человек. Внебольничная пневмония диагностирована у 13 793 пациентов. К счастью, более половины из них выздоровели. Это 7250 человек… Больны более 2,5 тысячи медиков", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Он отметил, что за прошедшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 425 заболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время в реанимации находятся 594 человека.
"Пациентов с тяжелым течением COVID-19 у нас принимает уже 20 стационаров, к ним присоединилась еще одна федеральная клиника - 122-я медсанчасть. К сегодняшнему дню наши медработники получили доплаты из федерального бюджета в соответствии с поручением президента России", - рассказал губернатор.
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Он отметил, что во временном госпитале в "Ленэкспо" разворачиваются дополнительные койки. "На таком фоне мы вынуждены продолжать разворачивать дополнительные койки во временном госпитале в "Ленэкспо" и воспринимать новый алгоритм лечения. Сегодня строители передали госпиталю дополнительно 474 койки… Чтобы все медицинские службы в новых условиях начали работать оптимально, требуется время. Использование временных госпиталей - это очень специфический, военный опыт. Мало у кого он есть. Алгоритм оказания помощи в такой системе отличается от того, к которому мы привыкли в многопрофильном стационаре. В этой связи я прошу всех - и врачей, и пациентов - проявить терпение и настроиться на взаимопонимание", - сказал Беглов.
Он поблагодарил всех, кто соблюдает правила и выходит из дома в защитной маске и перчатках, отметив, что к концу прошлой недели "сознательных горожан было абсолютное большинство". "Первой победой Петербурга в войне с коронавирусом должно стать снижение числа заболевших. Но добьемся мы этого только вместе, объединив усилия врачей, властей и петербуржцев", - добавил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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