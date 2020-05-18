Вывозной рейс из Болгарии и Румынии прибыл в Петербург

Сто человек вылетели в Россию на вывозном рейсе из Болгарии

Сто человек вылетели в Россию на вывозном рейсе из Болгарии

Как отмечает администрация Петербурга, за два с половиной месяца в "Пулково" встретили более 30 вывозных рейсов, с их помощью на Родину вернулись порядка 2 тысяч человек.