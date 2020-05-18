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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:49
https://ria.ru/20200518/1571637856.html
Вывозной рейс из Болгарии и Румынии прибыл в Петербург
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РИА Новости

Вывозной рейс из Болгарии и Румынии прибыл в Петербург

18:49 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Рейс компании "Аэрофлот" СофияБухарестСанкт-ПетербургМосква в понедельник вечером прибыл в "Пулково", следует из данных табло прилета.
"Рейс SU 2061 прибыл (в) 18.30", - сообщается на табло петербургского аэропорта.
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Как отмечает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в "Пулково" встречают 21 жителя Петербурга и Ленинградской области. После осмотра медиками они пройдут тестирования и получат официальное предписание главного санитарного врача Петербурга об обязательной изоляции сроком на 14 дней. "Контролировать соблюдение карантина будут сотрудники полиции, Роспотребнадзора и районной поликлиники. За нарушение режима изоляции полагается штраф", – предупреждают городские власти.
После прохождения паспортного контроля путешественники по закрытым для других граждан коридорам проходят в зону выдачи багажа, который дезинфицируют сразу после выгрузки. Затем прилетевших россиян рассаживают по автобусам и в сопровождении экипажей ГИБДД отвозят к месту жительства или месту пребывания на изоляции. Если нет возможности обеспечить этот режим дома, можно воспользоваться услугами обсерватора в Курортном районе, где сейчас находятся 189 человек.
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Как отмечает администрация Петербурга, за два с половиной месяца в "Пулково" встретили более 30 вывозных рейсов, с их помощью на Родину вернулись порядка 2 тысяч человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пулково (аэропорт)МоскваЛенинградская областьКурортный районОбщество
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