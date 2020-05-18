Вывозной рейс из Болгарии и Румынии прибыл в Петербург

"Рейс SU 2061 прибыл (в) 18.30", - сообщается на табло петербургского аэропорта.
Как отмечает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в "Пулково" встречают 21 жителя Петербурга и Ленинградской области. После осмотра медиками они пройдут тестирования и получат официальное предписание главного санитарного врача Петербурга об обязательной изоляции сроком на 14 дней. "Контролировать соблюдение карантина будут сотрудники полиции, Роспотребнадзора и районной поликлиники. За нарушение режима изоляции полагается штраф", – предупреждают городские власти.
После прохождения паспортного контроля путешественники по закрытым для других граждан коридорам проходят в зону выдачи багажа, который дезинфицируют сразу после выгрузки. Затем прилетевших россиян рассаживают по автобусам и в сопровождении экипажей ГИБДД отвозят к месту жительства или месту пребывания на изоляции. Если нет возможности обеспечить этот режим дома, можно воспользоваться услугами обсерватора в Курортном районе, где сейчас находятся 189 человек.
Как отмечает администрация Петербурга, за два с половиной месяца в "Пулково" встретили более 30 вывозных рейсов, с их помощью на Родину вернулись порядка 2 тысяч человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.