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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:47
https://ria.ru/20200518/1571637750.html
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 59
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РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 59

18:47 18.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании с воскресенья составило всего 59 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Второй день подряд в стране регистрируется менее ста летальных исходов.
Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 709.
С момента последнего обновления данных минздрава выявлено 285 новых случаев заражения (при помощи тестов ПЦР). Общее число выявленных случаев с начала эпидемии 231 606.
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Днем ранее жертвами коронавируса стали 87 человек (самый низкий показатель за последние два месяца), с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, выздоровели 2719 человек.
Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии).
Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБразилияСШАИспанияВ мире
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