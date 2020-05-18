В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 59

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса Число жертв коронавируса COVID-19 Испании с воскресенья составило всего 59 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Второй день подряд в стране регистрируется менее ста летальных исходов.

Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 709.

С момента последнего обновления данных минздрава выявлено 285 новых случаев заражения (при помощи тестов ПЦР). Общее число выявленных случаев с начала эпидемии 231 606.

Днем ранее жертвами коронавируса стали 87 человек (самый низкий показатель за последние два месяца), с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, выздоровели 2719 человек.

Великобритании, Италии и Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США Франции ), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии ).

Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.