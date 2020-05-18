В Ленинградской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Более 85 миллионов рублей переведено медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из бюджета Более 85 миллионов рублей переведено медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из бюджета Ленинградской области , 93,5 миллиона рублей потрачено из федеральных средств, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Более 85 миллионов рублей переведено медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из областного бюджета. Из федеральных средств на стимулирующие выплаты врачам, непосредственно работающим с "ковидными" пациентами, также уже направлена первая часть в 93,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на мероприятия по борьбе с пандемией в бюджете Ленинградской области предусмотрено 1,1 миллиарда рублей за счет собственных источников, еще 1,7 миллиарда рублей получено на сегодняшний день из федерального бюджета.

Из средств областного бюджета уже израсходовано 489,6 миллиона рублей, 196 миллионов рублей выделено на социальную поддержку граждан.

"Из средств федерального бюджета на закупку оборудования и подготовку помещений для развертывания коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день израсходовано более 320 миллионов рублей. 33 миллиона рублей были выделены региональным учреждениям здравоохранения на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников", - говорится в сообщении.

В регионе заразились коронавирусом 2052 человека, умерли восемь человек, выздоровели 697 пациентов.