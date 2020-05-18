В Петербурге 42 медработника заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. В городской клинической больницы №31 в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились 42 медработника, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что 15 мая от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни скончался заведующий отделением лучевой диагностики петербургской Городской клинической больницы №31 Виктор Парафило.
В понедельник больницу №31 посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, где обсудил с главным врачом Анатолием Рывкиным вопросы, связанные с особенностями организации работы больницы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам главврача, все пациенты, экстренно поступающие в больницу, проходят через бокс, где у них берут анализ на COVID-19 и проводят термометрию, при наличии симптоматики делают КТ легких. Всех пациентов обеспечивают масками и бахилами. До получения результатов тестирования пациенты находятся в обсервации. Необходимые операции и интенсивную терапию этим больным проводят в отдельной операционной и реанимационном отделении с использованием всех средств индивидуальной защиты. Отмечается, что имеющийся запас средств индивидуальной защиты обеспечит работу персонала больницы в течение месяца.
"К сожалению, несмотря на принятые профилактические меры, отмечено 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди медработников. Больница понесла тяжелую утрату: от осложнений тяжелой коронавирусной пневмонии скончался заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Парафило, который стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге и пользовался огромным уважением в профессиональном сообществе", - говорится в сообщении.
Губернатор напомнил, что все медики, пострадавшие при оказании медицинской помощи больным COVID-19, получат единовременные выплаты.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев заражения COVID-19. Умерло 90 человек. Выздоровело 2209 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.