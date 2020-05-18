Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:54
https://ria.ru/20200518/1571633239.html
В Петербурге 42 медработника заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге 42 медработника заразились коронавирусом

17:51 18.05.2020 (обновлено: 17:54 18.05.2020)
653
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. В городской клинической больницы №31 в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились 42 медработника, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что 15 мая от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни скончался заведующий отделением лучевой диагностики петербургской Городской клинической больницы №31 Виктор Парафило.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
В понедельник больницу №31 посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, где обсудил с главным врачом Анатолием Рывкиным вопросы, связанные с особенностями организации работы больницы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам главврача, все пациенты, экстренно поступающие в больницу, проходят через бокс, где у них берут анализ на COVID-19 и проводят термометрию, при наличии симптоматики делают КТ легких. Всех пациентов обеспечивают масками и бахилами. До получения результатов тестирования пациенты находятся в обсервации. Необходимые операции и интенсивную терапию этим больным проводят в отдельной операционной и реанимационном отделении с использованием всех средств индивидуальной защиты. Отмечается, что имеющийся запас средств индивидуальной защиты обеспечит работу персонала больницы в течение месяца.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"К сожалению, несмотря на принятые профилактические меры, отмечено 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди медработников. Больница понесла тяжелую утрату: от осложнений тяжелой коронавирусной пневмонии скончался заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Парафило, который стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге и пользовался огромным уважением в профессиональном сообществе", - говорится в сообщении.
Губернатор напомнил, что все медики, пострадавшие при оказании медицинской помощи больным COVID-19, получат единовременные выплаты.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев заражения COVID-19. Умерло 90 человек. Выздоровело 2209 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
001512
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 288 пациентов с коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Беглов рассказал о медиках, заболевших COVID-19 в Петербурге
Медицинские работники
Социологи выяснили, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Место обрушения в Одессе
В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
Машина скорой помощи
В Петербурге в психоневрологическом интернате выявили очаг коронавируса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Ленинградской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
Оксана Пушкина
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Саратовской области младенец умер от пневмонии
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Великом Новгороде выявили коронавирус у медика, работающего с детсадами
Тестирование на коронавирус
В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19
Логотип партии Единая Россия
Депутаты фракции ЕР во вторник проведут онлайн-встречу с Рябковым
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Лента новостейМолния