В Петербурге 42 медработника заразились коронавирусом

По словам главврача, все пациенты, экстренно поступающие в больницу, проходят через бокс, где у них берут анализ на COVID-19 и проводят термометрию, при наличии симптоматики делают КТ легких. Всех пациентов обеспечивают масками и бахилами. До получения результатов тестирования пациенты находятся в обсервации. Необходимые операции и интенсивную терапию этим больным проводят в отдельной операционной и реанимационном отделении с использованием всех средств индивидуальной защиты. Отмечается, что имеющийся запас средств индивидуальной защиты обеспечит работу персонала больницы в течение месяца.