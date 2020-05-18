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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:40
https://ria.ru/20200518/1571632210.html
В Ивановской области за выходные умерли пять пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области за выходные умерли пять пациентов с коронавирусом

17:40 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Пять человек, находившиеся в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией, умерли в Ивановской области за минувшие выходные, сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин на брифинге в понедельник.
По состоянию на 18 мая 2020 года в Ивановской области зарегистрирован 1291 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 46 диагнозов. Из новых пациентов 30 были обследованы с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими – 14 человек, еще два человека прибыли из Москвы. Выздоровели 343 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", 13 скончались.
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"По умершим у нас статистика не изменилась за сутки: официально в регионе 13 умерших, где как причина смерти фигурирует коронавирусная инфекция. За выходные в перепрофилированных медучреждениях для пациентов с COVID-19 зарегистрированы ещё пять смертей. У всех этих пациентов будет взят биоматериал для анализа, и будут сделаны выводы о причинах смерти", – сказал чиновник.
Кроме того, он сообщил, что в поезде СамараСанкт-Петербург 17 мая был выявлен транзитный пассажир, у которого диагностирован коронавирус.
"Мы отрабатываем тех, кто ехал в том же вагоне до Ивановской области, передали информацию о нём по всему пути следования, чтобы коллеги из других регионов также могли эту ситуацию отработать", – сказал Фокин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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