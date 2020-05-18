В Ивановской области за выходные умерли пять пациентов с коронавирусом

"По умершим у нас статистика не изменилась за сутки: официально в регионе 13 умерших, где как причина смерти фигурирует коронавирусная инфекция. За выходные в перепрофилированных медучреждениях для пациентов с COVID-19 зарегистрированы ещё пять смертей. У всех этих пациентов будет взят биоматериал для анализа, и будут сделаны выводы о причинах смерти", – сказал чиновник.