Шотландия может ослабить ограничения по коронавирусу в конце мая

ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Власти Шотландии могут в конце мая начать ослаблять меры карантина, введенные на фоне пандемии коронавируса , заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен

По ее словам, в четверг шотландское правительство намерено обнародовать план по ослаблению ограничительных мер для населения и экономики, которые начнут применяться в конце мая. Однако новая "нормальность" не будет такой, какой была до карантина, отметила министр.

"Как я уже говорила ранее, это не будет той нормальностью, какую мы знаем, потому что вирус не исчезнет. Но это будет путь к балансу, лучшему, чем тот, который мы наблюдаем сегодня", - сказала Стерджен в ходе ежедневного пресс-брифинга.

Ожидается, что план ослабления ограничительных мер будет содержать детали, касающиеся работы предприятий и транспорта, а также возвращения на работу некоторых групп работников.

Также жителям Шотландии будет разрешено проводить больше времени на улице, больше заниматься спортом, гулять и находиться в парках, встречаться с друзьями. Ожидается, что будут открыты центры садоводства, а также разрешены такие виды активности, как рыбалка и игра в гольф. При этом Стерджен напомнила о необходимости соблюдать меры социального дистанцирования, о необходимости мыть руки и носить маски в общественных местах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 13 мая ослабил карантин в стране, однако власти Шотландии отказались это делать в своем регионе из-за опасения второй волны коронавируса.