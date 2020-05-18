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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:30
https://ria.ru/20200518/1571631675.html
Шотландия может ослабить ограничения по коронавирусу в конце мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/148684/12/1486841237_0:194:2778:1757_1036x0_80_0_0_1682be570fd1809266595dc83b458f96.jpg
РИА Новости

Шотландия может ослабить ограничения по коронавирусу в конце мая

17:30 18.05.2020
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© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
Первый министр Шотландии Никола Стерджен . Архивное фото
ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Шотландии могут в конце мая начать ослаблять меры карантина, введенные на фоне пандемии коронавируса, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
По ее словам, в четверг шотландское правительство намерено обнародовать план по ослаблению ограничительных мер для населения и экономики, которые начнут применяться в конце мая. Однако новая "нормальность" не будет такой, какой была до карантина, отметила министр.
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"Как я уже говорила ранее, это не будет той нормальностью, какую мы знаем, потому что вирус не исчезнет. Но это будет путь к балансу, лучшему, чем тот, который мы наблюдаем сегодня", - сказала Стерджен в ходе ежедневного пресс-брифинга.
Ожидается, что план ослабления ограничительных мер будет содержать детали, касающиеся работы предприятий и транспорта, а также возвращения на работу некоторых групп работников.
Также жителям Шотландии будет разрешено проводить больше времени на улице, больше заниматься спортом, гулять и находиться в парках, встречаться с друзьями. Ожидается, что будут открыты центры садоводства, а также разрешены такие виды активности, как рыбалка и игра в гольф. При этом Стерджен напомнила о необходимости соблюдать меры социального дистанцирования, о необходимости мыть руки и носить маски в общественных местах.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 13 мая ослабил карантин в стране, однако власти Шотландии отказались это делать в своем регионе из-за опасения второй волны коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никола СтердженКоронавирусыБорис ДжонсонШотландияВеликобританияВ мире
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