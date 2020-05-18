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2020-05-18T17:03
https://ria.ru/20200518/1571629577.html
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане
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РИА Новости

Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане

17:02 18.05.2020 (обновлено: 17:03 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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"Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении.
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Республика ДагестанИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанОбщество
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