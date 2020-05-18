Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане

"Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении.