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2020-05-18T16:46
https://ria.ru/20200518/1571628556.html
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19

16:46 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили важность дальнейшего сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин. Глава российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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