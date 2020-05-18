Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии, отметили необходимость скорейшего перемирия и диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.