Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T16:43
https://ria.ru/20200518/1571628287.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

16:44 18.05.2020
281
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии, отметили необходимость скорейшего перемирия и диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
15 мая, 00:53
В МИД ФРГ прокомментировали эскалацию конфликта в Ливии
020002
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииВладимир ПутинЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Военнослужащие Ливийской национальной армии
ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Нестабильность в Сирии сказывается на конфликте в Ливии, заявили в ООН
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя
Леонид Пасечник
Глава ЛНР обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования
Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Стоп-кадр видео
Генпрокуратура ПНС Ливии предъявила обвинения двум россиянам
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
США плохо просчитывают политику по Ирану, заявил постпред Ульянов
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя
Вид на город Кабул в Афганистане
Россия, Иран, Китай и Пакистан приветствуют соглашение афганских лидеров
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Лента новостейМолния