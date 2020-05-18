Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.