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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-18T16:36
https://ria.ru/20200518/1571626712.html
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:181:2998:1867_1036x0_80_0_0_a230d6a9604f2242338ce00ec936be90.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

16:31 18.05.2020 (обновлено: 16:36 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, а также выразили настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
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