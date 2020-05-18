Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, а также выразили настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
Вчера, 16:21Табличка на камне: в Сирии почтили память Героя России Романа ФилиповаВ сирийской провинции Идлиб установили памятную табличку, посвященную героической гибели майора ВКС России Романа Филипова. Табличку разместили у камня, из-за которого летчик в последние минуты жизни отстреливался от террористов.