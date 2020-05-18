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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:18
https://ria.ru/20200518/1571625606.html
В Петербурге в психоневрологическом интернате выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Петербурге в психоневрологическом интернате выявили очаг коронавируса

16:18 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Около 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Психоневрологическом интернате №10 в Санкт-Петербурге с начала пандемии, в настоящее время ситуация стабилизировалась, новых случаев за последнюю неделю не зафиксировано, сообщили РИА Новости в городском комитете по социальной политике.
"С начала периода пандемии в Психоневрологическом интернате №10 подтверждено 411 случаев заболеваний среди проживающих, из которых 13 человек уже выздоровели. Также за этот период подтверждено 56 случаев заболеваний среди персонала, из них 20 человек выздоровели", - сообщили в комитете.
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Там отметили, что Психоневрологический интернат №10 работает в режиме обсерватора с 10 апреля. Первые случаи заболеваний подтверждались у проживающих, которые еще в марте вернулись из учреждений здравоохранения, где проходили лечение по различным заболеваниям.
"В настоящее время ситуация в учреждении стабильная, новых случаев за последнюю неделю не зафиксировано. Все проживающие в Психоневрологическом интернате после лечения по любым диагнозам возвращаются из медучреждения в интернат только после получения отрицательного теста на коронавирусную инфекцию", - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев заражения COVID-19. Умерли 90 человек. Выздоровели 2209 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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