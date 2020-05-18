В Петербурге в психоневрологическом интернате выявили очаг коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Около 470 случаев заражения Около 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Психоневрологическом интернате №10 в Санкт-Петербурге с начала пандемии, в настоящее время ситуация стабилизировалась, новых случаев за последнюю неделю не зафиксировано, сообщили РИА Новости в городском комитете по социальной политике.

"С начала периода пандемии в Психоневрологическом интернате №10 подтверждено 411 случаев заболеваний среди проживающих, из которых 13 человек уже выздоровели. Также за этот период подтверждено 56 случаев заболеваний среди персонала, из них 20 человек выздоровели", - сообщили в комитете.

Там отметили, что Психоневрологический интернат №10 работает в режиме обсерватора с 10 апреля. Первые случаи заболеваний подтверждались у проживающих, которые еще в марте вернулись из учреждений здравоохранения, где проходили лечение по различным заболеваниям.

"В настоящее время ситуация в учреждении стабильная, новых случаев за последнюю неделю не зафиксировано. Все проживающие в Психоневрологическом интернате после лечения по любым диагнозам возвращаются из медучреждения в интернат только после получения отрицательного теста на коронавирусную инфекцию", - отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев заражения COVID-19. Умерли 90 человек. Выздоровели 2209 человек.