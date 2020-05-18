Комитет СФ поддержал закон о господдержке предприятий

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Комитет Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал палате одобрить поправки в законодательство, направленные на обеспечение массового и оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях пандемии коронавируса.

Сенаторы рассмотрят документ в среду.

Правительство РФ наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в 2020 году государственных гарантий РФ, не предусмотренных федеральным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на условиях, отличных от установленных программами госгарантий. Соответствующие поправки вносятся и в Бюджетный кодекс.

Предлагаемый порядок позволит оказывать в 2020 году гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих БК РФ, без внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете.

Также Бюджетный кодекс дополняется новой статьей, предусматривающей возможность предоставления государственной гарантии РФ в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких российских юридических лиц.