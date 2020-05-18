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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:55
https://ria.ru/20200518/1571624198.html
Глава Дагестана пообещал разобраться с причиной смерти каждого врача
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

Глава Дагестана пообещал разобраться с причиной смерти каждого врача

15:55 18.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев, говоря о числе врачей, которые могли погибнуть из-за коронавируса, заявил, что не хотел бы сейчас преувеличивать эту цифру, и пообещал разобраться с каждым отдельным случаем.
В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы.
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"Я понимаю, что это информация, которая привлекает внимание. По этому высказался наш министр здравоохранения. Мы сейчас эти цифры уточняем совместно с минздравом, разбираемся. Вопрос стоит так: "Сколько?". Выступал наш уважаемый муфтий, он назвал цифру 50, министр (здравоохранения) назвал 40… Вы знаете, я не хотел бы множить эту цифру, мы разберемся с каждым фактом. Потому что надо будет реагировать и людям помогать, но и изучать, потому это чрезвычайное происшествие, когда врач не только не помог другим, но сам погиб", - сказал Васильев в эфире телеканала "Россия 24".
"Это очень серьезный вопрос. Я далек от мысли искать виноватых, но мы обязаны разобраться по каждому факту, почему такое произошло. Главный борец, на которого надежда всего общества, сам погиб", - заключил он.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане складывается непросто. Дагестан занимает пятое место среди регионов РФ по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом: 3460.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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