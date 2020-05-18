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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2020-05-18T16:04
https://ria.ru/20200518/1571623881.html
Крупные торговые центры Тюменской области не откроются до 31 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_28:618:2569:2047_1036x0_80_0_0_4d6743303a6475b4619b548a6db6b77c.jpg
РИА Новости

Крупные торговые центры Тюменской области не откроются до 31 мая

16:05 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Табличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре
ТЮМЕНЬ, 18 мая - РИА Новости. Торговые центры с площадью залов более 400 квадратных метров и предприятия общественного питания в Тюменской области смогут возобновить работу лишь на третьем, последнем этапе снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, пока они будут закрыты до 31 мая, сообщил в понедельник заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.
Также до наступления третьего этапа запрещается работа предприятий общепита на открытом воздухе, спортивных залов и фитнес-центров, творческих студий для детей и взрослых.
"Первый этап ослабления ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, начался в Тюменской области 18 мая. На этом этапе могут возобновить работу предприятия, оказывающие бытовые услуги населению, а также магазины непродовольственных товаров с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы. Предприятиям, возобновляющим свою деятельность после 18 мая, не нужно подавать уведомления об этом. Решение о начале работы - это ответственность руководителя", - привели слова Пантелеева в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Замгубернатора напомнил, что все предприятия торговли и бытового обслуживания, возобновляющие работу, должны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, изложенные в нормативных документах Роспотребнадзора и постановлении правительства Тюменской области номер 120-п".
Пантелеев сообщил, что представители Роспотребнадзора, областных ведомств и полиции ежедневно контролируют соблюдение этих правил на работающих предприятиях. "Предприниматели, возобновившие работу, устраняют выявленные недостатки и приходят к установленным стандартам безопасности. Это позволяет надеяться, что мы сможем перейти ко второму и третьему этапам снятия ограничений", - процитировали в штабе его слова.
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Тюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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