Крупные торговые центры Тюменской области не откроются до 31 мая

ТЮМЕНЬ, 18 мая - РИА Новости. Торговые центры с площадью залов более 400 квадратных метров и предприятия общественного питания в Тюменской области смогут возобновить работу лишь на третьем, последнем этапе снятия ограничительных мер в связи с распространением . Торговые центры с площадью залов более 400 квадратных метров и предприятия общественного питания в Тюменской области смогут возобновить работу лишь на третьем, последнем этапе снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса , пока они будут закрыты до 31 мая, сообщил в понедельник заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Также до наступления третьего этапа запрещается работа предприятий общепита на открытом воздухе, спортивных залов и фитнес-центров, творческих студий для детей и взрослых.

"Первый этап ослабления ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, начался в Тюменской области 18 мая. На этом этапе могут возобновить работу предприятия, оказывающие бытовые услуги населению, а также магазины непродовольственных товаров с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы. Предприятиям, возобновляющим свою деятельность после 18 мая, не нужно подавать уведомления об этом. Решение о начале работы - это ответственность руководителя", - привели слова Пантелеева в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Замгубернатора напомнил, что все предприятия торговли и бытового обслуживания, возобновляющие работу, должны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, изложенные в нормативных документах Роспотребнадзора и постановлении правительства Тюменской области номер 120-п".