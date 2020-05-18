Троим россиянам на Шри-Ланке грозит штраф

"Двадцать шестого февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) были задержаны трое российских граждан по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием", - говорится в сообщении министерства.
Благодаря усилиям посольства, все трое подозреваемых четвертого апреля были освобождены из тюрьмы под подписку о невыезде, на 28 мая назначено заседание суда.
"По предварительным данным, россиянам может грозить штраф, размер которого будет определен после установления нанесенного ущерба. Упомянутые граждане России пользуются услугами местного адвоката. Посольство помогает подобрать для них переводчика и предпринимает необходимые меры в целях обеспечения их прав", - добавили в министерстве.
Как написал ранее ряд СМИ, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка, которые нашли в карманах Игнатенко мертвых жуков. У россиян забрали документы и мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию, писали СМИ.