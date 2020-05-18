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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:41
https://ria.ru/20200518/1571623103.html
Из Баку вылетел вывозной рейс в Москву
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Из Баку вылетел вывозной рейс в Москву

15:41 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вывозной рейс крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Баку в Москву, сообщает Минтранс РФ в Twitter.
"Рейс "Аэрофлота" 1855 Баку-Москва вылетел в 14:37 мск. 146 пассажиров. Расчётное время прибытия в "Шереметьево" – 17:41 мск", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)БакуОбщество
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