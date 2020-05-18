В госпитале в "Ленэкспо" в Петербурге развернули еще 474 койки

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции , сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Позже губернатор Петербурга и глава ПАО "Газпром" обсудили возможность расширения госпиталя. В результате городу были переданы под эти цели еще три группы павильонов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник посетил строительную площадку временного госпиталя.

"В связи с ростом числа заболевших правительство города приняло решение о продолжении работ по созданию в "Ленэкспо" дополнительных мест. Для этого " Газпром " передал городу павильоны 8 и 8А, где были оборудованы 474 койко-места", - говорится в сообщении.

"Новые коечные места создаются с учетом опыта, приобретенного при оснащении 7-го павильона. Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Временный госпиталь в "Ленэкспо" оснащен двумя аппаратами компьютерной томографии, которые находятся в 7-м павильоне. Анализы проб выполняют в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера. Всего с 14 мая туда было направлено 500 тестов.

Беглов поручил обеспечить дополнительное зонирование во временном госпитале: здесь раздельно будут размещены пожилые пациенты, пациенты, имеющие иные заболевания, кроме инфекционных, а также мужчины и женщины. "Поручения, данные во время моего последнего посещения госпиталя, выполнены: для транспортировки маломобильных пациентов увеличено число колясок и ходунков. Расширен штат сотрудников, обеспечивающих уход за пожилыми пациентами", - отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба, также с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером достигнута новая договоренность о передаче павильонов 5 и 5А;,1, 2 и 3, где при необходимости будут размещены дополнительно 990 коек. Расходы, связанные c обслуживанием инженерных сооружений и уборкой, взял на себя "Газпром". "Развертывание в "Ленэкспо" временного госпиталя для лечения больных с COVID-19 – вынужденная мера, связанная с тем, что городские стационары перегружены. Заболеваемость растет", – отметил Беглов.