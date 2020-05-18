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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:38
https://ria.ru/20200518/1571622862.html
Попова рассказала о риске для эпидситуации в Дагестане
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Попова рассказала о риске для эпидситуации в Дагестане

15:38 18.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала одним из рисков в Дагестане скопление на границе граждан Азербайджана, которые из-за коронавируса не смогли своевременно покинуть Россию.
"Еще один акцент – это особенности эпидситуации в республике, это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы… Это очень важно… Эти люди накапливаются, это люди, которые должны были вернуться на родину, пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска", - сказала она в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинАзербайджанОбщество
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