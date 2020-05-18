Аграрии в Оренбургской области получат более 3 млрд рублей господдержки

ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Более трех миллиардов рублей благодаря программе госсподдержки получат аграрии Более трех миллиардов рублей благодаря программе госсподдержки получат аграрии Оренбурга , сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области

"В текущем году на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области предусмотрено 3,1 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 1,6 миллиарда рублей из областного", - отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.

Собеседник РИА Новости сообщил, что "в настоящий момент общий объем доведенных до оренбургских аграриев средств составил 530,5 миллиона рублей".

В полном объёме доведены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 412,8 миллиона рублей, в том числе федеральные деньги – 309,6 миллиона рублей.

"Субсидии на один килограмм реализованного товарного молока на условиях софинансирования доведены в объеме 58,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - более сорока миллионов рублей, оставшаяся часть будет перечислена до конца мая. На поддержку кредитования малых форм хозяйствования доведено 0,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы отметил, что "объем субсидирования мясного скотоводства составит 28,7 миллиона рублей, овцеводства и козоводства - 2,3 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета составили 21,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей соответственно".

На стимулирующие субсидии выделено 640,7 миллиона рублей, включая 480,6 миллиона рублей из федерального бюджета.

В сообщении говорится, что более двухсот миллионов рублей или более пятидесяти процентов в стимулирующей субсидии - гранты начинающим фермерам и гранты на развитие семейных ферм.