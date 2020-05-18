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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-18T15:34
https://ria.ru/20200518/1571622624.html
Аграрии в Оренбургской области получат более 3 млрд рублей господдержки
https://cdn23.img.ria.ru/images/156395/77/1563957716_3:0:3642:2047_1036x0_80_0_0_d370f70ac8e9ca43eebaec4db4548b2e.jpg
РИА Новости

Аграрии в Оренбургской области получат более 3 млрд рублей господдержки

15:34 18.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Более трех миллиардов рублей благодаря программе госсподдержки получат аграрии Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.  
"В текущем году на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области предусмотрено 3,1 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 1,6 миллиарда рублей из областного", - отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.
Собеседник РИА Новости сообщил, что "в настоящий момент общий объем доведенных до оренбургских аграриев средств составил 530,5 миллиона рублей". 
В полном объёме доведены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 412,8 миллиона рублей, в том числе федеральные деньги – 309,6 миллиона рублей. 
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"Субсидии на один килограмм реализованного товарного молока на условиях софинансирования доведены в объеме 58,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - более сорока миллионов рублей, оставшаяся часть будет перечислена до конца мая. На поддержку кредитования малых форм хозяйствования доведено 0,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Представитель пресс-службы отметил, что "объем субсидирования мясного скотоводства составит 28,7 миллиона рублей, овцеводства и козоводства - 2,3 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета составили 21,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей соответственно".
На стимулирующие субсидии выделено 640,7 миллиона рублей, включая 480,6 миллиона рублей из федерального бюджета. 
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В сообщении говорится, что более двухсот миллионов рублей или более пятидесяти процентов в стимулирующей субсидии - гранты начинающим фермерам и гранты на развитие семейных ферм. 
В текущем году победителями конкурсного отбора признаны 68 участников из 170 заявившихся. На лицевые счета получателей субсидии уже начали поступать деньги.
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