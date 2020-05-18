Попова оценила ситуацию с COVID-19 в Дагестане как хрупкое равновесие

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Дагестане только начинается и находится в очень хрупком равновесии, нужно ее удержать, заявила глава Анна Попова. Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Дагестане только начинается и находится в очень хрупком равновесии, нужно ее удержать, заявила глава Роспотребнадзора

"То, о чем вы сказали — удержать ситуацию, она сейчас в очень хрупком равновесии, только-только начинается стабилизация. Несколько дней, порядка недели, мы не видим роста, хотя и снижения значимого пока нет", — сказала Попова на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана, которое проводит президент РФ Владимир Путин

По ее словам, если сейчас в республике начнется активное общение людей, за этим ожидаемо последует дальнейший рост заболеваемости и увеличение тяжёлых случаев.

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.

В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие диагнозы.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска , которые жаловались, что не получили положенные доплаты с работу с больными коронавирусом: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.