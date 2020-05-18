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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:30
https://ria.ru/20200518/1571622202.html
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в Дагестане как хрупкое равновесие
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в Дагестане как хрупкое равновесие

15:30 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Дагестане только начинается и находится в очень хрупком равновесии, нужно ее удержать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"То, о чем вы сказали — удержать ситуацию, она сейчас в очень хрупком равновесии, только-только начинается стабилизация. Несколько дней, порядка недели, мы не видим роста, хотя и снижения значимого пока нет", — сказала Попова на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
По ее словам, если сейчас в республике начнется активное общение людей, за этим ожидаемо последует дальнейший рост заболеваемости и увеличение тяжёлых случаев.
По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.
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В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие диагнозы.
Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска, которые жаловались, что не получили положенные доплаты с работу с больными коронавирусом: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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