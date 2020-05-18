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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:26
https://ria.ru/20200518/1571621875.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

15:26 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Ребенок есть в числе 71 нового пациента с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число выявленных заболевших в регионе выросло до 1172 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 17 мая в области скончались 11 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 788.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"Оперативная ситуация на 18 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1172. Новых выявленных - 71. Среди пациентов один ребенок 13 лет. Остальные заболевшие - от 18 до 91 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 32 новых случая COVID-19 зарегистрированы в Пензе, девять - в Бессоновском районе, пять - в ЗАТО город Заречный, четыре - в Кузнецком районе, по три - в Пензенском, Городищенском и Шемышейском, по два - в Башмаковском, Каменском и Колышлейском, по одному - еще в шести районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКузнецкий район
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