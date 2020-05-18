В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 18 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1172. Новых выявленных - 71. Среди пациентов один ребенок 13 лет. Остальные заболевшие - от 18 до 91 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.