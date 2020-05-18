В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Ребенок есть в числе 71 нового пациента с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число выявленных заболевших в регионе выросло до 1172 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 17 мая в области скончались 11 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 788.
"Оперативная ситуация на 18 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1172. Новых выявленных - 71. Среди пациентов один ребенок 13 лет. Остальные заболевшие - от 18 до 91 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 32 новых случая COVID-19 зарегистрированы в Пензе, девять - в Бессоновском районе, пять - в ЗАТО город Заречный, четыре - в Кузнецком районе, по три - в Пензенском, Городищенском и Шемышейском, по два - в Башмаковском, Каменском и Колышлейском, по одному - еще в шести районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.