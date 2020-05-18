Парламент Хорватии самораспустился для проведения выборов летом

БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Депутаты Сабора (парламента) Депутаты Сабора (парламента) Хорватии большинством голосов утвердили самороспуск для проведения очередных выборов в заксобрание, трансляция велась парламентской пресс-службой.

В начале заседания депутат крупнейшего оппозиционной Социал-демократической партии президента (СДП) Зорана Милановича Гордан Марас устроил обструкцию работы парламента, он встал с плакатом перед президиумом, требуя принять свыше 130 поправок в госбюджет в пользу города Загреба . Спикер Гордан Яндрокович попытался его урезонить, но отказался вызывать охрану в последний день работы заксобрания. Затем депутаты приняли последний в этом созыве пакет документов.

Председатель парламента Хорватии ранее направил депутатам предложение о роспуске Сабора. Предложенные в документе даты очередных выборов в заксобрание – 21 и 28 июня или 5 и 12 июля. Инициативу поддержала правящая коалиция во главе с Хорватским демократическим содружеством (ХДС) премьера Андрея Пленковича.

"Принято решение о роспуске хорватского Сабора. За проголосовали 105 депутатов, четверо воздержались и восемь против", - объявил спикер парламента.

После роспуска парламента президент Зоран Миланович назначит дату проведения волеизъявления. Согласно хорватскому законодательству, выборы должны произойти не позднее 60 дней от истечения мандата или самороспуска Сабора.