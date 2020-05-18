В Дагестане около 50 врачей умерли во время пандемии

По его словам, с каждым днём число жертв растёт, и в эту цифру не входят те, кто умер от этой болезни у себя дома.

"Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днём. Проблема в том, что это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Но никто не ведёт статистику болезней и смертей людей, которые умерли в своих домах", - отметил Абдулаев.