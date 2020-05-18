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2020-05-18T15:18
https://ria.ru/20200518/1571621455.html
В Дагестане около 50 врачей умерли во время пандемии
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РИА Новости

В Дагестане около 50 врачей умерли во время пандемии

15:17 18.05.2020 (обновлено: 15:18 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 50 медработников умерли в Дагестане в период работы пандемии коронавирусной инфекции, заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев.
В понедельник президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
"Хочу доложить вам, что ситуация в Дагестане сейчас крайне сложная. При пандемии коронавирусной инфекции людей с серьезными проблемами госпитализировали в районные центры, Махачкалу и другие города. Сейчас это невозможно, больницы переполнены, поэтому и большое количество смертей. По статистике умерло уже более 700 человек и погибли около 50 медработников", - сказал Абдулаев Путину по видеосвязи.
По его словам, с каждым днём число жертв растёт, и в эту цифру не входят те, кто умер от этой болезни у себя дома.
"Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днём. Проблема в том, что это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Но никто не ведёт статистику болезней и смертей людей, которые умерли в своих домах", - отметил Абдулаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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