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2020-05-18T15:15
https://ria.ru/20200518/1571621342.html
Сто человек вылетели в Россию на вывозном рейсе из Болгарии
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РИА Новости

Сто человек вылетели в Россию на вывозном рейсе из Болгарии

15:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сто человек вылетели на вывозном рейсе из Болгарии по маршруту СофияБухарестСанкт-ПетербургМосква, сообщило российское посольство в Болгарии.
"Сегодня из аэропорта Софии вылетел вывозной рейс SU2061 по маршруту София – Бухарест – Санкт-Петербург – Москва. На борт поднялись 100 человек", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство выразило благодарность сотрудникам "Аэрофлота", аэропорта Софии, болгарским партнерам и всем задействованным в организации рейса.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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