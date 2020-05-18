Сто человек вылетели в Россию на вывозном рейсе из Болгарии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сто человек вылетели на вывозном рейсе из Болгарии по маршруту София – Бухарест – Санкт-Петербург – Москва, сообщило российское посольство в Болгарии.
"Сегодня из аэропорта Софии вылетел вывозной рейс SU2061 по маршруту София – Бухарест – Санкт-Петербург – Москва. На борт поднялись 100 человек", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство выразило благодарность сотрудникам "Аэрофлота", аэропорта Софии, болгарским партнерам и всем задействованным в организации рейса.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
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