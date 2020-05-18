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2020-05-18T15:15
https://ria.ru/20200518/1571621281.html
Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения по коронавирусу
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РИА Новости

Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения по коронавирусу

15:15 18.05.2020
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© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поблагодарил жителей региона за соблюдение самоизоляции и также извинился перед ним за ограничения в связи с коронавирусом.
Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
"Хочу одновременно извиниться перед вами за эти ограничения, но иначе нам болезнь не одолеть. И это показывает практика", - сказал Васильев.
По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 - за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанЗдоровье - ОбществоВладимир ВасильевВладимир ПутинОбщество
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