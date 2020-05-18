Более трети тестов на COVID-19 в Дагестане оказываются положительными

"По результатам тестирования, ...если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10-12% ковидных, зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%, это говорит о том, что вирус в республике есть",- сказала Попова на совещании с президентом.