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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:13
https://ria.ru/20200518/1571621094.html
Более трети тестов на COVID-19 в Дагестане оказываются положительными
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571619824_150:86:1857:1046_1036x0_80_0_0_0d0540d5a2952e31936d768cb6c0a748.jpg
РИА Новости

Более трети тестов на COVID-19 в Дагестане оказываются положительными

15:13 18.05.2020
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© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
Автомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В среднем по России около 10-12% сделанных тестов на коронавирус оказываются положительными, в республике Дагестан показатель больше 35%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По результатам тестирования, ...если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10-12% ковидных, зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%, это говорит о том, что вирус в республике есть",- сказала Попова на совещании с президентом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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