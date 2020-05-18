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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:13
https://ria.ru/20200518/1571620900.html
Попова назвала долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Дагестане
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова назвала долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Дагестане

15:12 18.05.2020 (обновлено: 15:13 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Треть от выявленных случаев заболевания коронавирусом в Дагестане - это люди старшего возраста, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел по видеосвязи совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". Глава Роспотребнадзора в ходе совещания отметила ряд особенностей эпидемиологического процесса в республике.
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"Вовлечение в эпидпроцесс большого количества людей старшего возраста. В Российской Федерации (люди) старше 60 лет вовлекаются в процесс - заболевают или дали симптомные формы - порядка 15% от всех заболевших. А в Дагестане за этот период треть всех заболевших - это люди старшего возраста и 10% - это дети", - сообщила Попова.
Эти показатели, по ее словам, говорят о том, что требования по соблюдению режима самоизоляции начали исполнятся несвоевременно. "Это очень важный аспект сегодняшнего дня. Как только ситуация изменилась, сразу видно по динамике, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в шесть-семь дней", - добавила глава ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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