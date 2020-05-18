Попова назвала долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Дагестане

Эти показатели, по ее словам, говорят о том, что требования по соблюдению режима самоизоляции начали исполнятся несвоевременно. "Это очень важный аспект сегодняшнего дня. Как только ситуация изменилась, сразу видно по динамике, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в шесть-семь дней", - добавила глава ведомства.