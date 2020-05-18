Попова назвала долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Дагестане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Треть от выявленных случаев заболевания коронавирусом в Дагестане - это люди старшего возраста, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел по видеосвязи совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". Глава Роспотребнадзора в ходе совещания отметила ряд особенностей эпидемиологического процесса в республике.
"Вовлечение в эпидпроцесс большого количества людей старшего возраста. В Российской Федерации (люди) старше 60 лет вовлекаются в процесс - заболевают или дали симптомные формы - порядка 15% от всех заболевших. А в Дагестане за этот период треть всех заболевших - это люди старшего возраста и 10% - это дети", - сообщила Попова.
Эти показатели, по ее словам, говорят о том, что требования по соблюдению режима самоизоляции начали исполнятся несвоевременно. "Это очень важный аспект сегодняшнего дня. Как только ситуация изменилась, сразу видно по динамике, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в шесть-семь дней", - добавила глава ведомства.
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