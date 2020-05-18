Васильев: в Дагестане не скрывают число смертей пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что республиканские власти не скрывают количество смертей пациентов с коронавирусом

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, всего в Дагестане выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.

"Есть некоторые моменты, которые выходят даже за рамки нашей республики, и они обсуждаются в обществе. Сегодня большое достижение, когда в интернете любой человек может высказать свое мнение, но рассуждения предполагают ответственность и знания. У нас были вопросы в республике, и мне задавали их: "Вы скрываете количество смертей". Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения. Мы не скрываем. Мы называем все как есть", - заявил Васильев на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Он рассказал, что в 2018 году ушли из жизни по причине болезней органов дыхания 1374 человека, а в 2019 – 1368 человек.

"Я попросил специалистов пульмонолов. И что, оказывается, самое опасное, что у нас есть? Умершие от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это прогрессирующее заболевание легких, вызывающее одышку. Смотрите, как много общего. И это у нас еще в прошлом и позапрошлом годах нанесло ущерб обществу. Почему есть вопросы? Почему мы не можем точно сказать, что этот человек умер от пневмонии, коронавируса или от чего еще?" - объяснил Васильев.

"И когда кто-то у нас в стране и за рубежом говорит: "Вы скрываете". То здесь просто не получится так легко и просто разделить… Нам предстоит все это проанализировать", - уверен глава Дагестана.

В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие диагнозы.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска , которые жаловались, что не получили положенные доплаты с работу с больными коронавирусом: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.