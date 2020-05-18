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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:06
https://ria.ru/20200518/1571620760.html
Васильев: в Дагестане не скрывают число смертей пациентов с коронавирусом
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РИА Новости

Васильев: в Дагестане не скрывают число смертей пациентов с коронавирусом

15:06 18.05.2020
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© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что республиканские власти не скрывают количество смертей пациентов с коронавирусом.
По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, всего в Дагестане выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.
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"Есть некоторые моменты, которые выходят даже за рамки нашей республики, и они обсуждаются в обществе. Сегодня большое достижение, когда в интернете любой человек может высказать свое мнение, но рассуждения предполагают ответственность и знания. У нас были вопросы в республике, и мне задавали их: "Вы скрываете количество смертей". Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения. Мы не скрываем. Мы называем все как есть", - заявил Васильев на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Он рассказал, что в 2018 году ушли из жизни по причине болезней органов дыхания 1374 человека, а в 2019 – 1368 человек.
"Я попросил специалистов пульмонолов. И что, оказывается, самое опасное, что у нас есть? Умершие от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это прогрессирующее заболевание легких, вызывающее одышку. Смотрите, как много общего. И это у нас еще в прошлом и позапрошлом годах нанесло ущерб обществу. Почему есть вопросы? Почему мы не можем точно сказать, что этот человек умер от пневмонии, коронавируса или от чего еще?" - объяснил Васильев.
"И когда кто-то у нас в стране и за рубежом говорит: "Вы скрываете". То здесь просто не получится так легко и просто разделить… Нам предстоит все это проанализировать", - уверен глава Дагестана.
В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие диагнозы.
Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска, которые жаловались, что не получили положенные доплаты с работу с больными коронавирусом: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанВладимир ВасильевБуйнакскОбщество
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